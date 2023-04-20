إجراء عاجل.. دوي صافرات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا

تم الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية وإطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

ووفقًا لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فقد دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا في وقت واحد تقريبًا.

وفي مارس المنصرم، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.

ويظهر أن حالة الملل من الحرب الأوكرانية، وطولها بدأت تدب في داخل الصفوف الروسية، التي ترى أن روسيا حققت بالفعل ما تريد ولا ينبغي لها التوسع أكثر من ذلك.

وحث يفجيني بريجوزين، قائد مجموعة القتال الخاصة العاملة بمعزل عن الجيش الروسي “فاجنر”، الرئيس فلاديمير بوتين على وقف "العملية العسكرية الخاصة" كما يصف الكرملين الحرب في أوكرانيا.