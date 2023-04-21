التضحية بـ تايوان أو باقتصادها.. أمريكا تواجه كارثة كبيرة

علق السناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، علي تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بأنها ليست مستعدة للانفصال الكامل عن الصين ، قائلا إن الولايات المتحدة ستضطر إلى التضحية إما بـ تايوان أو باقتصادها.

وكتب بوشكوف، عبر “تلجرام”: “منطق الحفاظ على الهيمنة الأمريكية يجب أن يدفع في النهاية الولايات المتحدة والصين، لكن الاعتماد الاقتصادي يعمل ضد الفجوة بينهما”.

كما وصف السناتور الروسي، تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية عن الصين بأنه "إشارة مهمة" من واشنطن.

وأضاف: "إذا ساد منطق الاعتماد الاقتصادي المتبادل في الولايات المتحدة، فسيتعين على الولايات المتحدة التضحية بتايوان، إذا كان منطق الهيمنة، ثم اقتصادها”.

وتابع: “على أية حال، ستخسر الولايات المتحدة. ويبقى عليهم أن يحاولوا الحفاظ على الوضع الراهن. لكن من غير المرجح أن يناسب الوضع الراهن الصين التي تكتسب المزيد والمزيد من القوة ".