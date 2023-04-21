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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأسعار تتراوح بين 10 و50 جنيهًا للفرد..الشواطئ العامة استعدت للعيد بمدينة الغردقة

شواطئ مدينة الغردقة
شواطئ مدينة الغردقة

 

انتهت الاستعدادات في الشواطئ العامة بمدينة الغردقة لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر المبارك، وأعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى. وتتراوح أسعار تذاكر دخول الشواطئ العامة بين 10 و 50 جنيهًا للفرد، وتتوفر 3 شواطئ عامة في المدينة تستقبل المواطنين بأسعار مخفضة، وهي شاطئ العائلات "شاطئ رقم 4" وشاطئ السواقي وشاطئ النادي الاجتماعي.

 

ويعد شاطئ العائلات رقم 4 الأرخص بين الشواطئ العامة في الغردقة، حيث تبلغ تذكرته 10 جنيهات، ويمتد لنحو 400 متر وتبلغ مساحته حوالي 25 ألف متر مربع، كما يسمح للأطفال حتى سن 12 عامًا بالدخول مجانًا بصحبة أسرهم. وتبلغ تكلفة إنشاء الشاطئ حوالي 60 مليون جنيه ويحتوي على ممشى بطول 800 متر وبرجولات وأماكن لجلوس المارة.

 

ويقع شاطئ السواقي شمال المدينة ويتوفر تذكرة دخول للفرد بسعر 30 جنيهًا، ويشمل مساحة تقدر بأكثر من 7 آلاف متر مربع وتكلفة تطويره حوالي 10 ملايين جنيه. كما يضم الشاطئ العديد من المرافق من بينها الكافيتيريات وحديقة الأطفال وشاشة عرض عملاقة.

 

أما شاطئ النادي الاجتماعي في الغردقة فيعد أكبر الشواطئ العامة فيها ويتوفر تذكرة دخول للفرد بسعر 50 جنيهًا، ويحتوي على العديد من المرافق ويحظى باقبال كبير لموقعة المتميز بالغردقة 

 

 

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة درجة الإستعداد القصوى

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