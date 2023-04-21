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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الأهلي يهنئ «سيدات الطائرة» بالدوري.. وبنات اليد بالكأس

صدى البلد

قدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» وجهازه الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز على الزمالك والاحتفاظ ببطولة الدوري للمرة الـ«28» على التوالي. 
وأشاد بالأداء الرائع للاعبات الأهلي في المباراة الفاصلة مع المنافس، بعدما قدمن مستوى فنيًّا عاليًا، فضلًا عن الروح العالية والإصرار على الفوز وإسعاد الجماهير. 
كما هنأ محمود الخطيب لاعبات الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» وجهازهن الفني والإداري والطبي بعد الفوز ببطولة الكأس على حساب نادي الزمالك أيضًا. وقدم الفريق مباراة قوية تفوق فيها من البداية للنهاية، واستحق البطولة عن جدارة. 
وهنأ أيضًا جماهير الأهلي الوفية التي هي كلمة السر في كل الانتصارات والبطولات على مدار التاريخ، والتي تقف دائمًا خلف ناديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات.
 

محمود الخطيب النادي الأهلي ببطولة الدوري للاعبات الأهلي الفريق الأول لكرة اليد سيدات جماهير الأهلي

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