سوق الكانتو الحلقة 29| مي عز الدين تنقذ أحمد صلاح حسني

شهدت أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل سوق الكانتو، العديد من التفاصيل المشوقة، حيث يحدث خلاف بين نبوية وعبد الغني بسبب الميراث.

وتنقذ راوية "مي عز الدين" صالح وتأخذ منه المسدس قبل ان يقوم رجال الانجليز بتفتيشه، بينما يعثر أمير كرارة، على صديق جده حسنين، الذي يروي له كواليس جمعتهما.

يُذكر أن حلقات مسلسل "سوق الكانتو"، تذاع على قناة dmc، الساعة التاسعة مساءً، والإعادة في الثانية صباحاً.

يُذاع مسلسل سوق الكانتو على قناة الخليجية فى تمام الساعة السابعة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.