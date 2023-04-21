محافظ شمال سيناء يؤدي صلاة العيد برفقة أطفال دار رعاية الأيتام بالعريش

اصطحب اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أطفال دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في المجمع الإسلامي بحي المساعيد بالعريش بحضور عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور رياض إسماعيل عضو مجلس الشيوخ، الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية ورؤساء مجالس المدن ورجال الدين الإسلامي.

سنن العيد :



وأكد الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن خطبة العيد في مختلف الساحات والمساجد تناولت سنن العيد وآدابه وأهمية التزاور والتراحم بين المسلمين، وكيفية إدخال الفرحة والسرور على الأيتام والفقراء والمساكين والتوسعة عليهم، والبعد عن الإسراف والتبذير وبخاصة في الطعام والشراب.

من جانبه أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الفطر المبارك، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والحماية المدنية.

ووجه المحافظ بتواجد مدير مسئول في كل قطاع وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقًا لجدول نوبتجيات بكل قطاع مع موافاة غرفة عمليات المحافظة بالجدول، مشددًا على ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

وشدد المحافظ علي ضرورة تنفيذ حملات مشتركة بين مديريات الصحة والطب البيطري والتموين للمرور على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

وحرص المحافظ علي مصافحة أطفال الرعاية المتكاملة للأيتام بعد صلاة العيد والتقاط الصور التذكارية معهم، موجهًا بالاهتمام بالأيتام وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لهم.

في ذات السياق أدي الآلاف من أبناء محافظة شمال سيناء صلاة العيد في الساحات والمساجد التي خصصتها مديرية الأوقاف للصلاة، وسط إجراءات مشددة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية وعدد كبير من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر الشريف.



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