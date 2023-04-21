محافظ الجيزة يؤدى شعائر صلاة عيد الفطر بساحة مسجد مصطفى محمود.. شاهد

أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من ساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحى الدقى وسط جموع من المصلين.

ألقى خطبة عيد الفطر الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة حول فضل الصيام واهمية نشر البهجة بين المواطنين خلال أيام العيد فى ظل ما تشهده مصر من أمن وأمان ، داعيا المولى عز وجل بدوام الاستقرار والرخاء لمصر وشعبها الكريم.

وعقب انتهاء الشعائر .

وقد وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقب الصلاة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لكافة الخدمات بالشارع والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لضمان سير العمل بمختلف القطاعات وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين ورفع درجة الاستعدادات بالمزارات والحدائق ومحيطها لاستقبال المواطنين، مشدداً على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف الجهود لمنع تراكم المخلفات ورفعها أولا بأول وانتظام عمل الورديات علي مدار اليوم.

أدى الشعائر رفقة المحافظ اللواء الدكتور هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة و محمد نور السكرتير المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجموع المصلين.

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