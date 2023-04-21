محافظ أسوان يوزع العيدية والهدايا على الأطفال

وسط إبتهالات التكبير والتهليل وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، أدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الجعفرية بمنطقة حى العقاد ضمن 2069 مسجد و 18 ساحة مفتوحة للصلاة بجميع مدن ومراكز المحافظة.

رافق المحافظ أثناء أداؤه لصلاة العيد اللواء مجدى سالم مدير الأمن، وأيضاً ، والشيخ محمد صالح الجعفري شيخ الطريقة الجعفرية ، و الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف، بجانب القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

عيد الفطر

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة بإسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً بأنه تم الإستعداد المبكر لإستقبال الاحتفال بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف قطاعات النظافة أو مياه الشرب والصرف الصحى والتموين والصحة.

وأضاف أشرف عطية أنه أعطى تعليماته المشددة بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين.

فيما أكد الشيخ حنفى محمود أثناء إلقاء خطبة عيد الفطر المبارك، أن فضائل العيد كثيرة أولها هو نيل الجائزة وغفران الذنوب من الله عز وجل بعد صيام الشهر الكريم ، كما يعتبر العيد هو يوم فرح وسرور لمن صدقت نيته وحسن عمله وتهذبت أخلاقه.

أجواء العيد

وقال وكيل وزارة الأوقاف إن عيد الفطر هو يوم الطاعة والتراحم وصلة الأرحام والتزاور والتصافح وهو ما حث عليه ديننا الإسلامى الحنيف والذى إمتاز بالسماحة والوسطية والإعتدال، علاوة على أن الإحتفال بالعيد يتطلب إطعام الفقراء والمساكين لإضفاء البهجة عليهم ومشاركتهم فرحة العيد، داعياً الله عز وجل بأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها.



وكان قد أدى أهالى مدينة أسوان صلاة العيد فى المساجد والساحات الكبرى الشهيرة منها المسجد الجامع ومسجد الطابية وساحة الصالحين وغيرهم، ثم انتشر الأهالى بين الشوارع والميادين والحدائق العامة للتنزه بالعيد وقضاء وقت ممتع.

فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الجعفرية بمنطقة حى العقاد.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى وعضوية الشيخ صبرى يس رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والدكتور محمد نصار مدير عام الإرشاد وجميع مديرى المديريات، لمتابعة كل ما يتصل بصلاة العيد وصلاة الجمعة.

وشددت الوزارة على جميع مديرى المديريات والإدارات والمفتشين بمتابعة ذلك على مدار الساعة لحين الانتهاء من صلاة العيد وصلاة الجمعة، وعدم مغادرة أى منهم لمديريته أو إدارته قبل إتمام أداء الشعريتين ورفع تقرير مكتوب بذلك لرئيس القطاع الدينى.