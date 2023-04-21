حشيش العيد .. ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة بالسلام

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها ، تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين ، مقيمان بمحافظة القاهرة حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما (كمية من جوهر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتفى محمول).

المتهمان

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل التواصل بعملائهما .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 700 ألف جنيه تقريباً تم اتخاذ الإجراءات القانونية.