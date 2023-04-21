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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش العيد .. ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة بالسلام

المتهمان
المتهمان

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها ، تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين ، مقيمان بمحافظة القاهرة حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما (كمية من جوهر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتفى محمول).

المتهمان

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل التواصل بعملائهما .

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 700 ألف جنيه تقريباً تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حشيش مواد مخدرة السلام مديرية امن القاهرة امن القاهرة

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