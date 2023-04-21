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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب عالمية ثالثة .. هجوم عنيف على وزير دفاع أوكرانيا بسبب طلب كارثي

هجوم عنيف علي وزير
هجوم عنيف علي وزير دفاع أوكرانيا بسبب طلب كارثي

انتقد صانع الأفلام الوثائقية، إيجور لوباتينوك، وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، بعد أن لجأ إلى الغرب بطلب لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مقاتلة.

وكتب لوباتينوك، في تغريدة علي “تويتر”: "كان هناك حل أرخص، الامتثال لاتفاقيات مينسك للسلام، ووقف قتل سكان دونباس. لكن سادة الدمى لا يسمحون بذلك".

وأضاف المخرج الأوكراني أن “الولايات المتحدة بحاجة إلى حرب، وتريد حربًا عالمية ثالثة”.

أكبر خيانة لـ أوكرانيا

وفي وقت سابق، انتقد لوباتينوك، تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن الحرب.

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وكتب لوباتينوك، في تغريدة على “تويتر”: "أكبر كذبة في عصرنا وأكبر خيانة لمصالح أوكرانيا.. أنت يا زيلينسكي، المسؤول عن كل هذا الحزن، لو تم تنفيذ اتفاقيات مينسك، لما حدث هذا أبدًا.. عار!".

وأضاف أن زيلينسكي وعد الأوكرانيين في خطابه الافتتاحي بإنهاء الصراع في دونباس .

الولايات المتحدة لوباتينوك ريزنيكوف مينسك دونباس وزير الدفاع الأوكراني

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