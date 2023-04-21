قفطان أنيق.. روان بن حسين تطل على جمهورها بصورة جديدة

حرصت الفنانة روان حسين، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة لها.



وظهرت النجمة الكويتية، مرتدية قفطان لامع، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً على أكتافها بطريقة ناعمة تبرز جمالها، واعتمدت مكياج ناعم أبرز جمالها.







يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.



وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.



وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.