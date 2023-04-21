المحافظة على صحة العظام.. فوائد خارقة لتناول الفول الحراتى

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الفول الاخضر الشهيربالفول الحراتى .





فوائد الفول الأخضر..





1. محاربة السرطان

2. تحسين الخصوبة والحمل وحماية الجنين من التشوهات وخاصة تلك التي تصيب الحبل الشوكي.

3. المحافظة على صحة العظام

4. الحفاظ على صحة القلب

5. ينقص الوزن

5. غني بالفيتامينات يحتوي الفول الأخضر على

- حمض الفوليك:

- فيتامين C

- فيتامين A

- فيتامين ك، والثيامين، والنياسين.





بعض أضرار زيادة استهلاك الفول الأخضر

1- الفوال وهو فقر دم انحلالي ينتج عن نقص إنزيم الغلوكوز رقم6

2- اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل التخمة وعسر الهضم.

3- يعتبر خيار غير مناسب للأشخاص الذين يحاولون اكتساب الوزن نظرًا لكونه أحد الأطعمة التي تشعرك بالشبع لأنها تأخذ مدة أطولداخل الأمعاء والمعدة.