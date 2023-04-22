عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتأكل أكل الزوار.. هزار ولعب الغوريلا كوكو مع رواد حديقة حيوانات الفيوم.. شاهد

الغوريلا كوكى بحديقة
الغوريلا كوكى بحديقة حيوان الفيوم

شهدت حديقة حيوان الفيوم فى أول أيام عيد الفطر المبارك بمحافظة الفيوم  أقبالا شديد من قبل المواطنيين ، الذين استمتعوا بمشاهدة الحيوانات الجديدة التى تشهدها حديقة حيوان الفيوم ، بجهود الدكتورة  نهى مصطفى   مديرة الحديقة ، وقدوم حيوانات جدية جذبت الاهالى مثا الغوريلا كوكى  و3 أسود أخرى من حديقة حيوان الفيوم  ، حيث تم انشاء حديقة مكشوفة امام المواطنيين ، بالاضافة الى بعض الطيور من الطاووس  وكذلك الغزال البرى  وانشاء حديقة مفتوحة ايضا للحيوانات البرية والاليفة .

وامام قفص الغوريلا كوكى  يقف العشرات من الاطفال والكبار  مستمتعين بماتقوم به الكوكى من رسم على الورق ةتقشير الموز وألقاء القشر خارج القفص للحفاظ على النظافة العامة .

 

الغوريلا كوكى تعود الحياة لحديقة حيوان الفيوم

يقول أحمد سيد  طالب جامعى من مركز سنورس ، حضرت أنا وأصدقائى لزيارة حديقة حيوانات الفيوم  ، حيث ان التذكرة رمزية ب5 جنيهات ، ومكثنا اكثر من 3 ساعات بالحديقة ، للأستمتاع بالغوريلا كوكى و الاسود والسيد قشطة وبيت الزواحف .

 

يضيف ، محمد عادل  مهندس زراعى : قمت انا واسرتى بالذهاب الى حديقة حيوان الفيوم التى تغيرت تغيير جذرى ، بعد ادخال حيوانات جديدة بالحديقة مثل الغوريلا كوكى والاسود والطاووس بريشه الملون الذى يجذب الانظار داخل الحديقة .

 

 

الغوريلا كوكى تعود الحياة لحديقة حيوان الفيوم

 

ويقول عويسس مرزوق معلم ثانوى : قمت انا وأولادى وزوجتى  بالذهاب الى حديقة حيوان الفيوم ، حيث انها قريبة ووسط مدينة الفيوم وتذكرتها رمزية لاتتعدى ال5 جنيهات ، وقضينا أوقات ممتعة داخل الحديقة وشاهد أبنائى الحيوانات المفترسة مثل الاسود لأول مرة على الطبيعة.

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/907879817162357

 

محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر الكبير

 

82
82
1
1
4
4
6
6
7
7
32
32
الفيوم اخبار الفيوم عيد الفطر المبارك الغوريلا كوكو حديقة الحيوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 25 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أبريل 2023

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

موعد ومعلق مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة

أصغر سيارة تقدمها فيات في مصر .. اعرف سعرها الآن

هل يجوز صيام الست من شوال ثاني أيام العيد؟.. له ثواب شهرين

الزمالك اليوم| نجم الأبيض ينضم إلى بيراميدز.. وقرار أوسوريو في العيد

موضوعات متعلقة

مؤسسة حياة كريمة بالفيوم تشارك الأهالي فعالية تكبيرات العيد

رئيس مركز أبشواى يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك وسط الأهالي

أمانات حزب مستقبل وطن في الفيوم تشارك المواطنين فرحتهم بعيد الفطر

الشعب الجمهوري يوزع الهدايا على الأطفال أمام ساحات صلاة العيد بالفيوم

وكيل صحة الفيوم يقدم هدايا العيد للأيتام ويزور المصابين بالمستشفى العام

محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر الكبير

للتأكد من توافر وجودة المعروض.. محافظ الفيوم يتفقد معارض بيع السلع والمستلزمات الغذائية

محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن ويسلم أجهزة العرائس لغير القادرات المقبلات على الزواج

ترشيحاتنا

تسجيل 3 هزات أرضية قبالة سواحل شبه حزيرة كامتشاتكا الروسية

أداء الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر ومشاركته أسر الشهداء احتفالية العيد يتصدران اهتمامات الصحف

كان يلعب في ناد شهير.. بلطجي شبرا ينهي حياة "مو صلاح" الصغير

ماذا يفعل من نسي زكاة الفطر؟.. علي جمعة: بـ3 أعمال تكفر هذا الإثم

أخبار التوك شو..الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين .. فيتوريا: محمد صلاح يحتاج للفوز بلقب مع منتخب بلاده من أجل أحفاده

نشرة الأخبار .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة.. أهم النصائح لقائدي السيارات خلال إجازة العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أعادت حقوق الأكراد..كيف كانت القاهرة سببا في ولادة الصحف هناك

لأول مرة.. شاهد بقرة تفتتح مطعما هنديا |غرائب

لن تصدق طوله.. العثور على أخطبوط ضخم بشاطئ بريطاني

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ