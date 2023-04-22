بتأكل أكل الزوار.. هزار ولعب الغوريلا كوكو مع رواد حديقة حيوانات الفيوم.. شاهد

شهدت حديقة حيوان الفيوم فى أول أيام عيد الفطر المبارك بمحافظة الفيوم أقبالا شديد من قبل المواطنيين ، الذين استمتعوا بمشاهدة الحيوانات الجديدة التى تشهدها حديقة حيوان الفيوم ، بجهود الدكتورة نهى مصطفى مديرة الحديقة ، وقدوم حيوانات جدية جذبت الاهالى مثا الغوريلا كوكى و3 أسود أخرى من حديقة حيوان الفيوم ، حيث تم انشاء حديقة مكشوفة امام المواطنيين ، بالاضافة الى بعض الطيور من الطاووس وكذلك الغزال البرى وانشاء حديقة مفتوحة ايضا للحيوانات البرية والاليفة .

وامام قفص الغوريلا كوكى يقف العشرات من الاطفال والكبار مستمتعين بماتقوم به الكوكى من رسم على الورق ةتقشير الموز وألقاء القشر خارج القفص للحفاظ على النظافة العامة .

الغوريلا كوكى تعود الحياة لحديقة حيوان الفيوم

يقول أحمد سيد طالب جامعى من مركز سنورس ، حضرت أنا وأصدقائى لزيارة حديقة حيوانات الفيوم ، حيث ان التذكرة رمزية ب5 جنيهات ، ومكثنا اكثر من 3 ساعات بالحديقة ، للأستمتاع بالغوريلا كوكى و الاسود والسيد قشطة وبيت الزواحف .

يضيف ، محمد عادل مهندس زراعى : قمت انا واسرتى بالذهاب الى حديقة حيوان الفيوم التى تغيرت تغيير جذرى ، بعد ادخال حيوانات جديدة بالحديقة مثل الغوريلا كوكى والاسود والطاووس بريشه الملون الذى يجذب الانظار داخل الحديقة .

الغوريلا كوكى تعود الحياة لحديقة حيوان الفيوم

ويقول عويسس مرزوق معلم ثانوى : قمت انا وأولادى وزوجتى بالذهاب الى حديقة حيوان الفيوم ، حيث انها قريبة ووسط مدينة الفيوم وتذكرتها رمزية لاتتعدى ال5 جنيهات ، وقضينا أوقات ممتعة داخل الحديقة وشاهد أبنائى الحيوانات المفترسة مثل الاسود لأول مرة على الطبيعة.

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/907879817162357

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