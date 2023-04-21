ميدالية الأبطال .. هدية حياة كريمة لاستشاري علاج أطفال بالمجان

‏قام برنامج حياة كريمة بعمل زيارة للدكتورة ولاء الأمير استشاري طب الأطفال الذي تقدم خدمات مجانية لغير القادرين.

وقالت ولاء الأمير خلال برنامج "حياة كريمة"، تقديم "أيمن مصطفى"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن بحكم عملها تقابل الأطفال من جميع الفئات العمرية متابعة ان هناك بعض الناس تكون حالتهم المادية صعبة جدا وغير قادرين على دفع ثمن التذكرة التي يكون سعرها جنيه واحد او خمس جنيهات ولا يمتلكون ثمنها.

ونوهت ولاء الأمير ان مستشفى أبو الريش بشكل عام مختص بكل شيء يخص الأطفال وتعالج كل شيء يخص للأطفال وأنها من أكثر المستشفيات التي تحتاج للدعم وللأسف مستشفى أبو الريش القدرة الاستيعابية لها تعمل فوق حملها وكل المحافظات بتتعالج في مستشفى أبو الريش.

ميدالية أبطال حياة كريمة

وقدم لها برنامج حياة كريمة "ميدالية أبطال حياة كريمة"، ومبلغ مادي لمساعدتها في تقديم المساعدات للأطفال والأسر غير القادرة.