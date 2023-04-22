دعاء شهر شوال .. استمر على الطاعة في عاشر الشهور الهجرية

دعاء شهر شوال، شهر شوال هو الشهر العاشر من الأشهر الهجرية ويأتي بعد انتهاء شهر رمضان، فشهر شوال ينتظره المسلمون ويتشوقون له، ويستعدون له لأن عيد الفطر هو أول أيام شهر شوال، والذي هو بمثابة الهدية العظيمة من الله عز وجل بعد انتهاء شهر رمضان، فهي كالمكافأة للمسلمين نتيجة لتحملهم مشقة الصيام وتعبه طوال أيام شهر رمضان المبارك، دعاء شهر شوال هو أحد العبادات الجليلة التي من أقامها نال من الله معفرة الذنوب، وتكفير الخطايا، والآثام، فهو شهر يتضاعف فيه الأجر.



لا يعني انقضاء شهر رمضان المبارك أن العبادات قد انتهت بل العكس فشهر رمضان هو بمثابة الدفعة التي تدفع المسلم ليستمر في الطاعة، دعاء شهر شوال من الطاعة والعبادة التي يجب أن تلازم المسلم في كل وقت شهر شوال، دعاء شهر شوال هو استمرار وامتداد لدعاء شهر رمضان المبارك، كي يستكمل المسلم مسيرة الطاعة.



- ونقول في دعاء شهر شوال اللهم ربنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وأعنتنا على صيامه وقيامه، اللهم تقبله منا واجعلنا بعده خيرًا مما كنا فيه يا رب العالمين اللهم تقبل منا صالح الأعمال خالصة لوجهك الكريم، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت.

-اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

-اللهم في شهر شوال يا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء اللهم اجعلها جمعة خير لنا ولكم. يا أجل من كل جليل، يا أكرم من كل كريم، وياء أعز من كل عزيز أغثني يا غياث المستغيثين بفضلك وجودك وكرمك ومد عمرنا وهب لنا من لدنك عمرا بالعافية يا ذا الجلال والإكرام.

-اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء.

-اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

-اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي.

-اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.



أدعية شهر شوال

أدعية شهر شوال، شهر شوال هو أحد الشهور المباركة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيها ستة أيام والتي تسمى بالست البيض، ويجب أن على المسلم الإكثار من الدعاء في هذا الشهر وخاصة في أوقات الصلاة، حيث يكون المسلم قريب من ربه، والدعاء كما هو معروف من أحب الأعمال التي على كل مسلم أن يكثر منها، ونقول في أدعية شهر شوال

-اللهم يا رب العرش العظيم، لا حول ولا قوّة إلا بك، اللهم أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اجعلني في شهر شوال من الذين نظرت إليهم نظرة رضى، فغفرت ذنوبهم وأصلحت شؤونهم يا رب.

-اللهم اقسم لنا من خشيتِك ما يحول بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقينِ ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبرَ همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

-اللهم أسكنا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن للمقصرين، اللهم عوضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر، اللهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلني لسواك، اللهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حول مني ولا قوة.

-اللهم أنا عبدك ابن عبدك، ناصيتي بيدك، عدل فيا قضائك، أبرئ إليك من ظلم نفسي وقسوتها وألجئ إلى حولك وقوّتك وغناك يا ذا القوة المتين، اكتب لي من الأقدار أحسنها، واجعلني في عين رعايتك يا رحيم

-اللهم اكتب لي الخير حيث كان، واصرف عني الشرور، واجعل لي من لدُنك سلطانًا نصيرًا يا رب، اللهم قوني على نفسي، وعلى ذنوبي، واعصمني عنها، لأدعوك فتستجيب لي يا رب.

-اللهم أسألك في شهر شوال أن ترزقني وتجبرني جبرًا يعجب منه أهل الأرض والسماء، اللهم ارزقني من الحلال ما أتقوّى به على طاعتك، وأرفع به من ذكرك، اللهم آمين.

-اللهم إنها مناسبة الخير والفرحة التي وعدت بها عبادك الصائمين، اللهم إنه الشهر الذي تطيب به الجراح، وتشفى به الأحزان، بارك لنا في أيامه، وثبّت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم أحيينا مستورين، وأمتنا مستورين، وابعثنا مستورين، وأكرمنا بلقائك مستورين، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم تول أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا

-اللهم في شهر شوال، أسألك حبك، وحب من يحبك، اللهم لا تعلق قلبي في شيء يؤذيني، ولا تفتني في دنياي، علق قلبي عندك، وكن لي ومعي يا رب العرش العظيم

-اللهم إنا نسألك أن تتقبل عنا طاعات شهر رمضان، وأن تجعلها حجةً لنا لا حجةً علينا نلقاك وأنت راضٍ عنا يا رب، لا تعاملنا بما نحن أهل، وعاملنا بما انتَ أهله يا ربنا العظيم.



أدعية شهر شوال مكتوبة

أدعية شهر شوال مكتوبة، شهر شوال من أكثر الشهور التي يسعد فيها المسلمون نظرًا لتواجد عيد الفطر المبارك في هذا الشهر، الدعاء من أفضل الوسائل التي يتحدث فيها العبد مع الله عز وجل، وهناك الكثير من الطرق المتاحة للعبد الدعاء بها، ومن أدعية شهر شوال مكتوبة نقول

-اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وأصلح ذات بيننا، وأَلف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.

-ونقول في أدعية شهر شوال مكتوبة اللهم إني استودعتك نفسي، وأهلي، فاجعلهم في عين رعايتك التي لا تنام، اللهم أصلح فساد قلبي، ودلني على طريق الحق الذي أصل به إليك، فلا أحيد عن درب النّجاة، وأنت ربي الكريم

-اللهم أنت رب العظيم، أدين لك بالتوحيد، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك، غلب عفوك غضبك، وفاقت رحمتك عذابك، اللهم في شهر شوال الأولى ارحمني، وارحم أهلي، واكتب لنا الخير والصلاح في جميع أمور حياتنا يا رب

-اللهم يا من وسعت رحماتك كل شيء، لكَ الحمد ان أنعمت على ببلوغ رمضان، فاللهم لك الحمد على التمام والكمال والختام، فاجعل شهر شوال، شهر ثبات الأجر، والنجاة من الذنوب، والثبات على الطاعات.

-اللهم أسألك فيمن شهر شوال، من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد، وأعوذ بك في شهر شوال، من شر ما ستعاذ بك منه عبدكَ ونبيك محمد، ارزقني لسان أصدق أشكر به نعماتك، وثبتي بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة.

-اللهم يا قاضي الحاجات يا رحمان السماوات والأرض، اللهم يا مجيب الدّعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين يا رب، ببركة ما أنزلت علينا من الخير، وما صرفت عنّا من الشرور، اجعل لنا من لدنك رحمة.

اللهم يا أرحم الراحمين، ويا رب العرش العظيم، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أبرئ إليك من ضعف وقوتي وألجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين، اعصمني عن الذنوب والخطايا، واكتبني عندك من الفائزين.

