عصام السقا: محمد رمضان دعم طاقم جعفر العمدة عشان ننجح كلنا

تحدث الفنان عصام السقا مقدم شخصية "نعيم" بمسلسل جعفر العمدة عن كواليس العمل وكذا المشاركين فيه، مؤكدا ان الكواليس كانت مليئة بالحب والتعاون بين الجميع.

وأكد عصام السقا خلال مداخله هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولي، أن الفنان محمد رمضان قدم خلال كواليس العمل كل الدعم لكل المشاركين، معقبا" كان حابب كل الناس تنجح معاه".

مخرج المسلسل

ووصف السقا محمد سامي مخرج مسلسل جعفر العمدة قائلا:" عمل مجهود غير طبيعي، في التأليف والسيناريو والحوار وكذا الاخراج".

وعن نجاحه في جعفر العمدة قال عصام السقا:" التجربة والنجاح لا يصنع في يوم انا بدأت مشواري من 2009 تخلله نجاح وفشل وكنت مصمم علي النجاح".

https://youtu.be/7gn3dlAbQzM