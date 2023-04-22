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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حلاوة يهنئ زوجته ريهام حجاج بنجاح مسلسل جميلة

ريهام حجاج و محمد
ريهام حجاج و محمد حلاوة

هنأ رجل الاعمال محمد حلاوة زوجته الفنانه ريهام حجاج بنجاح مسلسلها "جميلة"،عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصوروالفيديوهات "انستجرام".

 

وعلق علي الصوره قائلا:" ألف ألف مبروك رورو حبيبة قلبي مسلسل جميلة نجح نجاح باهر وناقشتي قضيه مهمه جدا بدون اسفاف اوابتذال المرافعة ف الحلقة الاخيرة كانت عالمية الف مبروك ليكي ول جمال العدل وأيمن سلامة وسامح عبد العزيز وكل كاست المسلسل الف مبروك".

مسلسل "جميلة " دراما اجتماعية من بطولة الفنانه ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمدوفيق،يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج جمال العدل.

وأكد المؤلف أيمن سلامة، أن المسلسل يتناول عقوق الآباء وكذا عقوق الأبناء، لافتا إلى أن الفنان هانى عادل يؤدى دورزوج“جميلة” الفنانة ريهام حجاج، وطليق الفنانة عبير صبرى. 

سوسن بدر يسرا اللوزي ريهام حجاج عبير صبري سامح عبد العزيز الفنانة عبير صبري رجل الأعمال رجل الأعمال محمد حلاوة عقوق الاباء

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