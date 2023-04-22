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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتوحشونا قوي.. مي كساب من مسلسل جعفر العمدة

مي كساب، محمد رمضان،
مي كساب، محمد رمضان، احمد داش، هالة صدقي

شاركت الفنانة مي كساب صوره جديده لها من كواليس مسلسل "جعفر العمدة"على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
 

وظهرت برفقه الفنان محمد رمضان ،واحمد داش،والفنانه هالة صدقي، وعلقت علي الصوره: "هتوحشونا قوي".

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان،  زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش،بيومىفؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمدفهيم،أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوارمهابطارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

محمد رمضان سلوي عثمان احمد داش مي كساب زينة محمد سامى منة فضالي الفنانة هالة صدقي إيمان العاصي منذر رياحنة فريدة سيف النصر جوري عصام السقا مسلسل جعفر العمدة

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