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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يلا نبتدي قصه جديدة.. إيمان العاصي تعلق على نجاحها في جعفر العمدة

ايمان العاصي محمد
ايمان العاصي محمد رمضان محمد سامي

ونشرت الفنانه إيمان العاصي بوست عبر صفحتها الرسميه  على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتبت إيمان العاصي :"الحمدلله كثيرآ تم بحمدالله وفضله مهما قولت وشكرت الأستاذ المخرج الأستثنائي بالنسبه ليا ولكل جمهورهونجم الشعب العربي الكبير الي بيحب زمايله وهمه يبقي كل زمايله يبقوا في أحسن حالتهم مش هيكفي پوست واحد شكر ليهم محمدسامي ، محمد رمضان

وتابعت ايمان العاصي : شكر كبير قوي للشركة المصريه اللي احتوتنا الشركة المتحده - سعدي جوهر  تحت أشراف أستاذ محمد سري،شكرآ شكرآ شكرآ للجمهور العظيم اللي تعايش معانا و حبنا وكان الدعم لينا ويلا نبتدي قصه جديده 

الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة

وقُبض على دلال في أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة وعاد سيف إلى حضن والده جعفر ووالدته ثريا مرةأخرى بعد غياب 19 عامًا.


 

مسلسل جعفر العمدة


مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان وهالة صدقي ومنة فضالي وزينة وإيمان العاصي ومي كساب وأحمد فهيموعصام السقا؛ ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

محمد رمضان محمد سامى مي كساب الفنانة ايمان العاصي منة فضالي الحلقة الأخيرة عصام السقا سعدي جوهر ونش لشركة المتحدة

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