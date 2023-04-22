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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة .. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

كارولين عزمي
كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي عدة صور جديده لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت كارولين في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية كاردي طويل باللون البيج وحذاء بكعب من نفس اللون، وأعتمدت علي الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

يذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم "لسه فيه أمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبدالسلام ويشارك في بطولة الحكاية مجموعة من الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، هنا يسري، شهد الشاطر وآخرين.

"في كل أسبوع حكاية" هو الاسم النهائي للمسلسل بعدما كان يحمل اسم "حكايات متقاطعة" قبل تغييره إلى "أنا واللى بحبه" حتى تم الاستقرار على "في كل أسبوع حكاية"، والعمل إنتاج شركة "سيلمديا - مها سليم".

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها وذلك في إطار اجتماعي أسري.

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