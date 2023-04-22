عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بفارق 12 درجة مئوية | الأرصاد توضح تفاصيل طقس الأيام المقبلة .. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية ، إن البلاد تتأثر بكتل شمالية قادمة من شمال أوروبا ، وهي معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها ، فضلا عن وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ، مما يسبب الشعور بانخفاض الطقس ، والأجواء الربيعية خلال فترة النهار ، بالقاهرة الكبرى ، وتكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية .

وتابعت " غانم " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الطقس مائل للحرارة على جنوب البلاد ، وشمال الصعيد ، موضحة أن هناك انخفاض ملحوظ في الطقس مع قدوم ساعات الليل ، وغياب أشعة الشمس ، وفارق الطقس بين النهار والليل يصل لـ 12 درجة مئوية . 

وأشارت " غانم " ، إلى أن ظاهرة الشبورة المائية هي الأكثر تأثيرا في حالة الطقس ، خاصة مع ساعات الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخر على الطرق السريعة والمكشوفة .

فرص سقوط أمطار 

وأوضحت ، أن هناك بعض المناطق الجنوبية التي ستتأثر بفرص لسقوط الأمطار الأيام المقبلة ، خاصة جنوب سيناء ، وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وجنوب الصعيد ، وتكون خفيفة .

الأرصاد توك شو برنامج صباح الخير يا مصر الدكتورة منار غانم امطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 25 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أبريل 2023

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

حالة الطقس ثاني أيام العيد |تحذيرات من استمرار الكتلة الباردة على الأجواء

موعد ومعلق مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة

تحذير عاجل من السعودية بسبب طقس مكة

يقترب من 3000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 22 أبريل 2023

أصغر سيارة تقدمها فيات في مصر .. اعرف سعرها الآن

كان يلعب في ناد شهير.. بلطجي شبرا ينهي حياة "مو صلاح" الصغير

ترشيحاتنا

الصحة تكشف السعرات الحرارية المناسبة من كحك العيد لكل شخص حسب العمر

روسيا تطور بدلة تخفي للقناصين تحمي الجنود والمعدات

بعد توقيفها.. الأسمدة الروسية تصل إلى كينيا رغم عقوبات أوروبا

الأهلي يستدرج الرجاء المغربي لوضع قدم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

كارثة في المغرب.. الجفاف يهدد مدنا كبرى بالعطش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحارب الاكتئاب والتعب الأبرز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الأسماك في العيد؟

بأغنية لأم كلثوم وروبوت بزي خليجي..شاهد تهنئة من الفضاء بعيد الفطر 2023

كارثة تنتظر دول المتوسط| غرف صهارة وغازات بركانية قد تضرب الكوكب

بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ