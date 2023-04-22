بفارق 12 درجة مئوية | الأرصاد توضح تفاصيل طقس الأيام المقبلة .. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن البلاد تتأثر بكتل شمالية قادمة من شمال أوروبا ، وهي معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها ، فضلا عن وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ، مما يسبب الشعور بانخفاض الطقس ، والأجواء الربيعية خلال فترة النهار ، بالقاهرة الكبرى ، وتكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية .

وتابعت " غانم " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الطقس مائل للحرارة على جنوب البلاد ، وشمال الصعيد ، موضحة أن هناك انخفاض ملحوظ في الطقس مع قدوم ساعات الليل ، وغياب أشعة الشمس ، وفارق الطقس بين النهار والليل يصل لـ 12 درجة مئوية .



وأشارت " غانم " ، إلى أن ظاهرة الشبورة المائية هي الأكثر تأثيرا في حالة الطقس ، خاصة مع ساعات الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخر على الطرق السريعة والمكشوفة .

فرص سقوط أمطار

وأوضحت ، أن هناك بعض المناطق الجنوبية التي ستتأثر بفرص لسقوط الأمطار الأيام المقبلة ، خاصة جنوب سيناء ، وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وجنوب الصعيد ، وتكون خفيفة .