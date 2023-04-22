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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فيديو.. كل ما تريد معرفته عن مصطلح الجيل z

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن مصطلح “جيل z”.

وأوضح الفيديو أنه في الفترة الأخيرة انتشر مصطلح جديد يصف الاختلافات المحسوسة بين الجيل الأكبر وجيل الألفينيات. 

وذكر أن مصطلح "الجيل Z” وغيره من تقسيمات ليس شيئا جديد، لكن هذا الجيل يواجه تحديات نتيجه تعرضهم للتكنولوجيات الحديثة في سن صغيرة، وبالتالي اهتماماتهم الحالية ترسم التغيرات التي سوف تنتشر على المدى المتوسط.

https://fb.watch/k3s5S131-5/?mibextid=irwG9G 


ولفت الفيديو إلى أن هذا الجيل مواليد من عام 2000 إلي عام 2010 في عصر التحول التكنولوجي السريع والانتشار الكبير للإنترنت، حيث يهتم بالمعلومة السريعة ويتمنى أن يكون إنفلونسر أو سوفت وير وله تطلعات تكنولوجيا كبيرة، ويجب أن يتم الاستماع لهم وعرض أفكارهم.

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