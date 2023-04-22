وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفيات طوخ وقها للإطمئنان على الخدمة الصحية فى العيد ..صور

أجرى الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة تفقدية لمتابعة الخدمة الطبية بمستشفى طوخ المركزي ومستسفي الحميات ومستشفي قها يرافقه الدكتور أسامة أبو عامر مدير إدارة مكافحة العدوي.

يأتى ذلك في إطار متابعة مديرية الشئون الصحية بالقليوبية لأداء المستشفيات خلال إجازة عيد الفطر المبارك والاطمئنان على تواجد الكوادر الطبية وطاقم التمريض والفنيين.



وتفقد وكيل الوزارة خلال الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات والعناية المركزة والأقسام الداخلية وقد أطمئن على سلامة وجودة الخدمة المقدمة من طاقم النوبتجية.



وأشاد " الخطيب " بدور طاقم التمريض وأكد على أهمية دور تمريض المستشفى في أحداث تغيير مؤثر يسمح بتقديم خدمة متميزة جيدة وآمنة لصالح المرضى ، مقدما التهنئة بالعيد لجميع العاملين والمرضى وذويهم وأثنى على الدور الذي تقوم به إدارة المستشفيات لاستدامة تقديم خدمة طبية جيدة وآمنة.

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