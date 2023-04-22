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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا .. العثور على مخبأ لتنظيم داعش الإرهابي به مليون دولار

صدى البلد

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عثور القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مخبأ سري لتنظيم داعش الإرهابي وبداخله مليون دولار، ويعد المخبأ مركزاً لانطلاق عمليات  خلايا التنظيم  في جنوبي الرقة بشمال سوريا .

وقال المرصد السوري، في بيان اليوم، إن قوة مشتركة بين قسد والقوات الأمريكية، داهمت خلال الأيام الفائتة، مزرعة واقعة بمنطقة كسرة فرج بأطراف الرقة الجنوبية، وتعرف باسم مزرعة البغدادي وذلك لأن الإرهابي أبو بكر البغدادي كان يمكث فيها إبان سيطرة تنظيم الإرهابي داعش على المنطقة.

وجاءت المداهمة بعد معلومات للأمريكيين وقسد بوجود مخبأ سري، حيث عُثر عليه بالفعل وبداخله 3 غرف مموهة بشكل دقيق تضم  4 براميل مملوءة بكميات كبيرة من الذهب وأموال تقدر بنحو مليون دولار أمريكي، بحسب بيان المرصد.

وأشار البيان إلى أن القسم الثاني من المخبأ وجد فيه أسلحة وأموال كان يستعين بها التنظيم للقيام بعملياته الانتحارية والهجمات المباغتة ضمن مناطق سيطرة قسد، لافتاً إلى أنه  تم نقل الأموال والأسلحة إلى أحد المستودعات المشتركة بين "قسد" والقوات الأمريكية.

وطبقاً للمرصد، يأتي ذلك، في ظل ملاحقة خلايا تنظيم داعش بعد أن صعدت من عملياتها في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وسيطر تنظيم داعش الإرهابي سيطر على الرقة عام 2014 قبل أن ينهزم بعملية عسكرية شاملة للتحالف الدولي وقسد في عام 2017.

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