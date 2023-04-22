متبقيات المبيدات: استقبال وفحص أكثر من 1500 عينة خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP)، أنه نظراً لدور المعمل المحوري في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للصادرات أو للسوق المحلية، فإن المعمل مستمر في أداء مهامه لاستلام العينات خلال إجازة عيد الفطر المبارك لليوم الثالث على التوالي.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ جميع الإستعدادات خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقالت إن المعمل قام باستقبال وفحص ما يزيد على 1500 عينة حتى الآن.

وأكدت عبد اللاه أن المعمل سوف يقوم بأداء مهامه طوال إجازة عيد الفطر المبارك وحتى انتهائها، وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء إجازة العيد.

وفي ذلك الإطار، أشارت “عبد اللاه” إلى أن جميع أقسام المعمل الرئيسية تؤدي جميع المهام المكلفة بها طوال إجازة عيد الفطر، حيث يقوم قسم متبقيات المبيدات بفحص جميع العينات المطلوب تحليل متبقيات المبيدات بها، ويقوم هذا القسم بفحص أكثر من 460 مبيدا باستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال، كما يتم فحص العينات بأقسام العناصر الثقيلة في الأغذية والسموم الفطرية ومضافات الأغذية وجودة الأغذية والميكروبيولوجي والملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسينات)، وكذا ملامسات الأغذية.

جدير بالذكر أن المعمل يقوم بتحليل أكثر من 680 ملوثا بمختلف الأقسام، ويعتبر كيوكاب هو أول معمل معتمد في مصر والشرق الأوسط في مجال فحص ملوثات الأغذية من الاتحاد الأوروبي في الآيزو 17025، كما أنه حاصل على الاعتماد من جهة الاعتماد الوطنية (الإيجاك)، ومن جهة الاعتماد الأمريكية A2LA.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستكمالاً لدور المعمل الهام في منظومة الرقابة على الصادرات وبعض الواردات من المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.

