شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة ليفربول ونوتينجهام، التي تقام على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ليفربول كان الأفضل باكتساح في الشوط الأول، حيث هدد مرمى نوتينجهام في 10 مناسبات عن طريق محمد صلاح وجاكبو وجوتا وأرنولد، لكن الفريق افتقد لدقة اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

في المقابل، سدد نوتينجهام تسديدة واحدة على مرمى ليفربول في الشوط الأول.



وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى كالتالي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - هندرسون - جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - جاكبو.

