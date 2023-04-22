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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس غدا.. أمطار على مناطق في الصعيد وسيناء وخليج السويس.. تفاصيل

الطقس غدا في مصر
الطقس غدا في مصر

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، أن الطقس غدا الأحد، ثالث أيام عيد الفطر، سوف يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الانحاء وسط استقرار في حالة الطقس.

وحسب هيئة الارصاد الجوية، فإن الطقس غدا، سيكون مائلا للبرودة صباحا على كافة الأنحاء، ويكون الطقس نهارا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويكون الطقس غدا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الانحاء.

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ويشهد الطقس غدا، فرص أمطار على مناطق متفرقة من مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر ، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق هناك، بينما تكون فرص الأمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد وخليج السويس، وجنوب الصعيد .

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة
السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 13 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر 30 للعظمى والصغرى 19 درجة
شمال الصعيد 31  للعظمى والصغرى 16 درجة
جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 21 درجة
 

أما عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متران إلا ربع، وحالة البحر الاحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف.

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