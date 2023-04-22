عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب "الاجتماع المجنون".. ترامب يقع في مأزق كبير

دونالد ترامب
دونالد ترامب

وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مأزق قانوني جديد، وهذه المرة بتهمة محاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب وثيقة جديدة.

والوثيقة الجديدة، هي شهادة لمستشارين سابقين لدونالد ترامب، أشاروا فيها إلى أن الرئيس السابق شارك في مناقشة حول خطط الوصول إلى برمجيات نظام التصويت في ولايتي ميشيجان وجورجيا، كجزء من الجهود المبذولة لتفادي الهزيمة في الانتخابات الرئاسية 2020.

ونجح حلفاء ترامب في نهاية المطاف في نسخ برامج الانتخابات في هاتين الولايتين، ويتم فحص خرق بيانات التصويت في جورجيا من قبل المدعين كجزء من تحقيق جنائي أوسع حول ما إذا كان ترامب وحلفاؤه قد تدخلوا في الانتخابات الرئاسية هناك.

ومشاركة ترامب في مناقشة خطة جورجيا يمكن أن تزيد من مخاطر تعرضه لمأزق قانوني هناك.

الاجتماع المجنون

وكشف عدد من مساعدي وحلفاء ترامب تفاصيل اجتماع مطول وعنيف في البيت الأبيض في 18 ديسمبر 2020، والذي أطلق عليه أحد الأعضاء الاجتماع الأكثر جنونا لرئاسة ترامب.

ترامب: زعيم كوريا الشمالية رجل ذكي للغاية وماكر وعديم الرحمة

مفاجأة مدوية.. ترامب: بوتين وافق على نزع الأسلحة النووية

خلال الاجتماع، ترأس الرئيس آنذاك بينما كان مستشاروه يتجادلون بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم السعي لجعل عملاء فيدراليين يصادرون آلات التصويت لتحليلها بشأن الاحتيال.

في شهادة أمام لجنة الكونجرس من أحد المساعدين الذين حضروا الاجتماع، تم تسليط الضوء على ديريك ليونز، السكرتير والمستشار السابق لموظفي البيت الأبيض، في رسالة إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي من منظمة حرية التعبير للناس، وهي منظمة ليبرالية غير ربحية.

ترامب دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الكونجرس مكتب التحقيقات الفيدرالي التلاعب بالانتخابات الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

يقترب من 3000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 22 أبريل 2023

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

بيان عاجل من الرئيس البيلاروسي يحذر العالم من خطر كارثة عالمية

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

موضوعات متعلقة

تحركات مثلث الموت بقيادة روسيا تثير الذعر في أمريكا.. تفاصيل

التخلف عن سداد الديون.. البيت الأبيض يخشى وقوع كارثة في أمريكا

بيان عاجل من الكويت بشأن مواطنيها العائدين من السودان

بداية نهاية الأخضر.. دول جديدة تعلن التخلي عن التعامل بالدولار.. تفاصيل

زلزال قوي يضرب اليونان .. تفاصيل

ألقوا أسلحتهم.. اندلاع أعمال شغب كارثية في صفوف الجيش الأوكراني

“نريد استرداد أموالنا”.. رواد تويتر يسخرون من الرئيس الأوكراني ويصفونه بـ المتسول

أمطار غزيرة وسيول.. السعودية.. الأرصاد تحذر من خطورة الطقس في هذه المناطق

ترشيحاتنا

التشكيل الأقرب للأهلي أمام الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا

أعرف بوتين وزيلينسكي.. ترامب يعلن موعد نهاية حرب روسيا وأوكرانيا.. تفاصيل

شاهد .. فرحة المفرج عنهم بعفو رئاسى عقب لقاء ذويهم فى العيد

بسبب "الاجتماع المجنون".. ترامب يقع في مأزق كبير

سلاح صيني فتاك يتفوق على قدرات روسيا ويرعب أمريكا  .. ماهي تفاصيله؟

كيفية صيام الست من شوال متتابعة أم متفرقة .. أمامك 3 طرق صحيحة شرعا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب البصر القوى.. كلب بري يختبئ في الصورة العشبية.. هل رأيته

تصدر التريند بسبب منى زكي.. سعر صادم لـ جمبري الفراولة

طريقة عمل أرز بسمتي بالسمك| بمذاق لا يقاوم

أبراج تعشق الرياضة ولا يمكن الاستغناء عنها.. هل أنت منهم

فيديو

التليفزيون وقع وعاصفة .. لوسي تكشف عن مواقف الجن معها بسبب المداح 3

كواليس مثيرة قبل مباراة الأهلي والرجاء.. كولر يحذر الشناوي واستبعاد 4 لاعبين

بركان تحت البحر المتوسط يستعد للانفجار.. كارثة تنتظر أوروبا والشرق الأوسط

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار محليا وعالميا.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ