بسبب "الاجتماع المجنون".. ترامب يقع في مأزق كبير

وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مأزق قانوني جديد، وهذه المرة بتهمة محاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب وثيقة جديدة.

والوثيقة الجديدة، هي شهادة لمستشارين سابقين لدونالد ترامب، أشاروا فيها إلى أن الرئيس السابق شارك في مناقشة حول خطط الوصول إلى برمجيات نظام التصويت في ولايتي ميشيجان وجورجيا، كجزء من الجهود المبذولة لتفادي الهزيمة في الانتخابات الرئاسية 2020.

ونجح حلفاء ترامب في نهاية المطاف في نسخ برامج الانتخابات في هاتين الولايتين، ويتم فحص خرق بيانات التصويت في جورجيا من قبل المدعين كجزء من تحقيق جنائي أوسع حول ما إذا كان ترامب وحلفاؤه قد تدخلوا في الانتخابات الرئاسية هناك.

ومشاركة ترامب في مناقشة خطة جورجيا يمكن أن تزيد من مخاطر تعرضه لمأزق قانوني هناك.

الاجتماع المجنون

وكشف عدد من مساعدي وحلفاء ترامب تفاصيل اجتماع مطول وعنيف في البيت الأبيض في 18 ديسمبر 2020، والذي أطلق عليه أحد الأعضاء الاجتماع الأكثر جنونا لرئاسة ترامب.

خلال الاجتماع، ترأس الرئيس آنذاك بينما كان مستشاروه يتجادلون بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم السعي لجعل عملاء فيدراليين يصادرون آلات التصويت لتحليلها بشأن الاحتيال.

في شهادة أمام لجنة الكونجرس من أحد المساعدين الذين حضروا الاجتماع، تم تسليط الضوء على ديريك ليونز، السكرتير والمستشار السابق لموظفي البيت الأبيض، في رسالة إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي من منظمة حرية التعبير للناس، وهي منظمة ليبرالية غير ربحية.