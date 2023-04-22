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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الأيرلندية يعتذران لـ السودان .. لماذا؟

السودان
السودان

تلقت وزارة الخارجية السودانية توضيحا من نظيرتها الأيرلندية ومن بعثة الاتحاد الأوروبي بشأن مقطع الفيديو الخاص بإتهامات الاعتداء على سفير الاتحاد الأوروبي بـ الخرطوم مؤخرا، حيث أكدت الخارجية الايرلندية للبعثة السودانية في دبلن أن الفيديو فيه تحريف لتصريح الوزير الايرلندي.

ومن جانبها نفت بعثة الاتحاد الأوروبي بـ الخرطوم بصورة قاطعة حدوث اعتداء على أفرادها بواسطة القوات المسلحة السودانية كما حاول الفيديو أن يروج له.

كما أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم أسلوب التحريف والتضليل الإعلامي في إطار حملة دعائية معلومة، مؤكدة أن مقطع الفيديو أحتوي على عدة مقاطع مركبة لتحريف المحتوي بغرض الايهام و التضليل، وأن مقطع الفيديو اظهر حديث مبتور لمستشار الأمن الاقليمي في البعثة الأوروبية وهو يتحدث عن أحداث السرقة والاعتداءات في المناطق المحيطة ولم يتحدث مطلقا عن أي اعتداء بواسطة الجيش السوداني.

وعبرت البعثة عن أسفها لهذا التحريف والتضليل في إطار الحملة الدعائية وعبرت عن كامل تقديرها واحترامها للقوات المسلحة السودانية.

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