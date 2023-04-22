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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد نجاح جعفر العمدة|محمد رمضان يثير الجدل بجاكيت سعره يتجاوز 60 ألف جنيه

صدى البلد

حرص النجم محمد رمضان على حضور العرض الخاص لأحدث أفلامه "هارلي" مساء الخميس، وهو يرتدي جاكيت من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana، ويصل سعره إلى 1995 دولارًا، أي ما يعادل 61 ألف جنيه مصري.

 

واحتفل النجم محمد رمضان بالعرض الخاص لفيلم "هارلى" والذي ينافس في موسم عيد الفطر المبارك، ويشاركه في البطولة النجمة مي عمر والنجم محمود حميدة، والفيلم من إخراج محمد سمير، ومن إنتاج شركة رويال صن سامر المحضر

وحضر من أبطال العمل والضيوف كل من، محمد رضوان، حسني شتا، إسماعيل فرغلي، المؤلفة هند عبد الله، والمؤلف محمد سمير مبروك، محمود السيسي، المخرج محمد سمير، الملحن عادل حقي، محمود حافظ، هيثم نبيل، عصام السقا، أمل رزق، لمى كتكت، عمرو عبد العزيز، غفران محمد، ياسين أحمد السقا، محمود ياسين "جونيور"، مصمم الأكشن عصام الوريث، المخرج حسام الحسيني.

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محمد رمضان عيد الفطر مي عمر 60 ألف جنيه محمد رمضان يثير الجدل

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