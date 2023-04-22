زينة عن تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة: لم يحدث

نفت الفنانة زينة، تغير نهاية مسلسل جعفر العمدة، حيث تم الانتهاء من التصوير في شهر مارس، موضحة أنها لم تصور اي مشاهد في رمضان .

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج " مساء دي سي"، الذي تقدمه الإعلامية " إيمان الحصري": أنا متفرعة في رمضان للعبادة والطبخ، مشيرة إلي أنها لا تجيد عمل الحلويات ولا نحب تناولها.



وتحدثت زينة عن طقوسها في عيد الفطر، قائلة: " المناسبات بتقلب عليها المواجع في رمضان والعيد يفتقد ابويا أوي لانه كان بيطبخ لينا وبيعمل لينا كل حاجة في رمضان، غير أنه كان ليه معايا زكريات حلوة في العيد".



وتطرقت زينة، إلي مسلسل جعفر العمدة أن أول المشاهد التي تم تصويرها كانت مشاهد شهر العسل في لبنان، مشيرة إلي أن مسلسل جعفر العمدة لاقي نجاح كبير في الوطن العربي كله، مرددة: " الناس عاشت معانا في المسلسل لدرجة أنهم بيندهدهولي في الشارع بعايدة".



وأضافت زينة، المسلسل استطاع أن يجمع جميع أفراد الأسرة أمام الشاشة، مؤكدة أن أحد أسباب النجاح الكبير هو النجم الظاهرة محمد رمضان.



أكدت زينة، أن محمد رمضان مهذب في التعامل مع زملائه في العمل، ويعطي كل ممثل قدره ولا يقلل من أحد ابدا.

واختتمت زينة: " انا سعيدة بنجاح جعفر العمدة النجاح اللي يخض".