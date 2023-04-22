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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زينة: التمثيل مع محمد رمضان نجاح مضمون

محمد رمضان وزينة
محمد رمضان وزينة

قالت الفنانة زينة، أنه منذ أن عرض عليها واختارت أن تكون بشخصية عايدة، أمام محمد رمضان ليكون النجاح مضمون.


واضافت خلال استضافتها ببرنامج " مساء دي سي"، الذي تقدمه الإعلامية " إيمان الحصري"،: شخصية ثريا التي جسدتها مي كساب هي الشخصية الوحيدة التي لا تليق عليها لأنها كتبت خصيصا لمي كساب، واستطاعت أن تجسدها على اعلي مستوي.

 

وأشارت زينة، أن أول المشاهد التي تم تصويرها كانت مشاهد شهر العسل في لبنان، مشيرة إلي  أن مسلسل جعفر العمدة لاقي نجاح كبير في الوطن العربي كله، مرددة: " الناس عاشت معانا في المسلسل لدرجة أنهم بيندهدهولي في الشارع بعايدة".


واضافت زينة، المسلسل استطاع أن يجمع جميع أفراد الأسرة أمام الشاشة، مؤكدة أن أحد أسباب النجاح الكبير هو النجم الظاهرة محمد رمضان.


أكدت زينة، أن محمد رمضان مهذب في التعامل مع زملائه في العمل، ويعطي كل ممثل قدره ولا يقلل من أحد ابدا.

واختتمت زينة: " انا سعيدة بنجاح جعفر العمدة النجاح اللي يخض".

محمد رمضان الوطن العربي شهر العسل الفنانة زينة ايمان الحصري مسلسل جعفر العمدة

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