حضرتك في حفظ الرحمن.. ماذا قالت "سيدة الجلالة" لـ الرئيس السيسي؟.. فيديو

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، جولة تفقدية في مدينة الجلالة.

"سيدة الجلالة" لـ الرئيس السيسي

التقى الرئيس خلال الجولة التفقدية في مدينة الجلالة بعدد من الأهالي، وقالت إحدى سيدات مدينة الجلالة للرئيس السيسي خلال الجولة: "حضرتك مهما قلت.. مهما قلت.. ربنا يحفظك لمصر ولأسرتك".

حلم أصبح حقيقة

ومدينة الجلالة الجديدة، ذلك الحلم الذى أصبح حقيقة على أرض الواقع، وخرج هذا الحلم إلى النور وقد بَذَلت العديد من الكوادر المصرية المُشرفة مجهوداً يستحق الثناء والتقدير.

يعتبر المشروع من أهم المشاريع القومية التى تجمع بين سحر الطبيعة الخلابة والمقومات العالمية، إذ يشمل المشروع كل من منتجع سياحى ومدينة متكاملة الخدمات، إضافة إلى طريق العين السخنة – الزعفرانة، الذى يقطع جبل الجلالة؛ ليصبح بذلك مشروعاً ذو قيمة تاريخية، وحضارية واستراتيجية.

صرح المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بتفاصيل جولة الرئيس السيسي في مدينة الجلالة.

ويشرف على تنفيذ مشروع مدينة الجلالة - أحد المشروعات التنموية القومية المصرية- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعاونة القطاع المدني.

يشتمل المشروع على مدينة الجلالة وجامعة الجلالة ومنتجعًا سياحيًا يطل على خليج السويس، بالإضافة إلى طريق هضبة الجلالة وطريق العين السخنة- الزعفرانة، الذي يشق جبل الجلالة.

تقام مدينة الجلالة أعلى هضبة الجلالة التي تقع بين العين السخنة والزعفرانة على ارتفاع 700 متر من سطح البحر، بمساحة 17 ألف فدان. المدينة كاملة المرافق والخدمات وتحتوي على مدينة طبية عالمية، وأول قرية أوليمبية لإقامة الفعاليات الرياضية للدولة، ومناطق سكنية سياحية وأخرى لمحدودي الدخل بالاتفاق مع وزارة الإسكان وكذا مناطق خدمية لقاطني المدينة. يعطي الارتفاع الشاهق للمدينة ميزة مناخية تتمثل في انخفاض درجة الحرارة.