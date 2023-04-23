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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في مدينة الجلالة.. الرئيس يسأل والأهالي يدعون له | فيديو وصور

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في مدينة الجلالة

التقى الرئيس السيسي خلال جولة تفقدية في مدينة الجلالة بعدد من سكان المدينة، وقالت إحدى السيدات للرئيس السيسي خلال الجولة "حضرتك مهما قلت.. مهما قلت.. ربنا يحفظك لمصر ولأسرتك".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية في مدينة الجلالة، اليوم السبت، وصرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

جولة الرئيس السيسي في مدينة الجلالة

شملت جولة الرئيس السيسي عددا من المناطق خاصة منطقة مرتفعات الجلالة التي تقع على مساحة 120 فدان وتضم مكونات سكينة وخدمية وترفيهية ورياضية، وعلى ارتفاع 250 متر اعلى سطح البحر .

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن المشروعات الجاري تنفيذها في مرتفعات مدينة الجلالة .

التقى الرئيس السيسي بمجموعة من المواطنين، الذين أشادوا بحجم المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الوطن وفي مدينة الجلالة.

قالت سيدة للرئيس السيسي: "ربنا يبارك فيك ويخليك لينا ولمصر، ورد الرئيس عليها قائلا: "إحنا بدعواتكم الطيبة عايشين".

بردوا أنا عاوز أعرف رأيكم في المشروع؟

في بداية اللقاء قابلت إحدى السيدات الرئيس السيسي بالدعوات قائلة: ربنا يعطيك الصحة والعافية ويباركلنا فيك يا رب"، فيما سأل الرئيس السيسي الحضور: "بردوا أنا عاوز أعرف رأيكم في المشروع؟، فقالت سيدة أخرى من الحضور في مدينة الجلالة للرئيس السيسي: "حضرتك مهما قلت.. مهما قلت.. حضرتك في حفظ الرحمن".

حلم أصبح حقيقة

ومدينة الجلالة الجديدة، ذلك الحلم الذى أصبح حقيقة على أرض الواقع، وخرج هذا الحلم إلى النور وقد بَذَلت العديد من الكوادر المصرية المُشرفة مجهوداً يستحق الثناء والتقدير. 

سحر الطبيعة الخلابة

يعتبر المشروع من أهم المشاريع القومية التى تجمع بين سحر الطبيعة الخلابة والمقومات العالمية، إذ يشمل المشروع كل من منتجع سياحى ومدينة متكاملة الخدمات، إضافة إلى طريق العين السخنة – الزعفرانة، الذى يقطع جبل الجلالة؛ ليصبح بذلك مشروعاً ذو قيمة تاريخية، وحضارية واستراتيجية. 

يشتمل المشروع على مدينة الجلالة وجامعة الجلالة ومنتجعًا سياحيًا يطل على خليج السويس، بالإضافة إلى طريق هضبة الجلالة وطريق العين السخنة- الزعفرانة، الذي يشق جبل الجلالة.

تقام مدينة الجلالة أعلى هضبة الجلالة التي تقع بين العين السخنة والزعفرانة على ارتفاع 700 متر من سطح البحر، بمساحة 17 ألف فدان.

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