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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ألفاظ التهنئة في العيد.. أهم العبارات وحكمها الشرعي

التهنئة في العيد
التهنئة في العيد

ألفاظ التهنئة في العيد ، من الأمور المهمة التي لابد للمسلم أن يعرفها في العيد ، لأنها ترتبط بتعاملاته مع الأهل والأحباب وهي ألفاظ التهنئة في العيد ومدى شرعية هذه الألفاظ والعبارات.

 

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ألفاظ التهنئة في العيد


وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن البعض ينادي باقتصار التهنئة في الأعياد على لفظ معين هو (تقبل الله منا ومنكم).

وأضاف أبو اليزيد سلامة، أنه بالنسبة لألفاظ التهنئة في العيد، فإنه من من القواعد المقررة شرعا أن (الأصـل فـي التهنئـة أنهـا مـن قبيل العـادات، وكذا فـي ألفاظهـا، فكــل لفــظ اعتـاده الناس فــي التهنئة فهــو جائز، مــا لم يكن فيــه محذور شــرعي) .

وتابع: سئل الإمام مالك عن زيادة (وغفر لنا ولك) فقال لا يكره: ويجوز قول (عيدكم مبارك) قال بها بعض المالكية والحنفية ..
ونص بعض الشافعية على جواز قول: (أعاده الله عليكم بخير).


تهنئة العيد


وكشفت عنه أميرة سيد يونس، الواعظة بالأزهر الشريف، وهي تتحدث عن تهنئة العيد.


وقالت الواعظة بالأزهر، في فيديو على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، إن الأم عليها أن تعلم أن فرحها بالعيد هو عبادة لله وعليها أن تزرع ذلك في أولادها، فيقول الله تعالى (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ).

كما أن أيام العيد ننتظرها بشوق وفرحة، فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ((قد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر))؛ أخرجه أبو داود، والنسائي، بإسناد صحيح.

ونصحت الواعظة بالأزهر، كل أم أن تترك الحرية للأولاد في اختيار لبس العيد بأنفسهم ويحضروه من الليل، فهذا سنة عن النبي، والتبكير إلى صلاة العيد ومصافحة الجميع في الشارع.


كما نصحت الواعظة بالأزهر، كل أم أن تحرص على تزيين المنزل على قدر المستطاع سواء بتعليق الزينة أو البلالين في المنزل بمشاركة الأولاد، وتردد تكبيرات عيد الفطر وتعود أطفالها على هذه التكبيرات.

كما ينبغي عمل فسحة للأولاد على قدر المستطاع خارج البيت، والهدف من ذلك هو الاجتماع والمشاركة في الأفراح، وعليها أن تعلم الأولاد أن هذا اليوم ممنوع فيه الزعل وممنوع فيه البكاء.

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ألفاظ التهنئة في العيد.. أهم العبارات وحكمها الشرعي

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