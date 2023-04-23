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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هالة صدقي: لازم أشتغل حاجة غير الفن لأحافظ على مستواي

هالة صدقي
هالة صدقي

قالت الفنانة هالة صدقي، إن مسلسل "جعفر العمدة"، غير عادي، مؤكدة أنها "مخضوضة من ردود الفعل الإيجابية"، حول العمل الذي عرض في رمضان 2023.

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 وقالت هالة صدقي، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "أنا فرحانة ومش فرحانة، لأنه بعد نجاح دوري في جعفر العمدة ماذا سوف أفعل في المستقبل".

وتابعت هالة صدقي: "نجاح شخصيتي في جعفر العمدة بسبب المخرج محمد سامي".

وأضافت هالة صدقي: "مع مجموعة من أصدقائي فتحت مطعم علشان احتفظ بنفس المستوى الفني.. أنا ست عندها التزامات مادية ومينفعش أنزل اشتغل علشان الفلوس ولازم أأمن نفسي".

 وأكملت هالة صدقي: "لازم نشتغل حاجة غير الفن علشان أحافظ على مستوايا، وانا اتعلمت كثيرا في مجال المطاعم".

هالة صدقي جعفر العمدة معكم منى الشاذلى محمد رمضان

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