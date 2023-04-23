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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان عطية يعلق على مباراة الرجاء.. والجمهور: صفقة القرن

صدى البلد

شارك مروان عطية، لاعب النادي الأهلي صوراً من مباراة الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

واحتفل بفوز النادي الأهلي بنتيجة ٢/٠ وعلق: “الحمد لله”.

واشاد جمهور النادي الأهلي باداء مروان عطية، وكانت ردود الفعل إيجابية خلال التعليقات، ووصفوا ضمه للفريق ب"صفقة القرن".

وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز أمام الرجاء المغربي بهدفين نظيفين في إطار ذهاب دور ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا. 

ويواجه الأهلي نظيره الرجاء في إياب ربع النهائي في المغرب السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلى النادي الأهلي ابطال افريقيا مباراة الرجاء المغربي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

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