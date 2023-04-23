أهم الأخبار| أمطار رعدية خلال ساعات.. مصرع 4 أشقاء في ثاني أيام العيد ومحمد رمضان: مقدرش اتجوز أربعة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

غطاء سحابي على معظم أنحاء البلاد الجنوبية وأمطار رعدية خلال ساعات| حالة الطقس



مصرع 4 أشقاء .. فاجعة تضرب البحيرة في ثاني أيام عيد الفطر |صور



قريبا سأتكلم.. أيمن أشرف يثير الجدل بمنشور غامض



هاجر أحمد تخطف الأنظار بصورة مع زوجها.. شاهد



هالة صدقي: لازم أشتغل حاجة غير الفن لأحافظ على مستواي



محمد رمضان عن تقليب الشاي: مسكة الكوباية بتدل على شخصيتك



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