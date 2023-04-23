أهم الأخبار| أمطار رعدية خلال ساعات.. مصرع 4 أشقاء في ثاني أيام العيد ومحمد رمضان: مقدرش اتجوز أربعة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية نرصد أبرزها في التقرير التالي:
غطاء سحابي على معظم أنحاء البلاد الجنوبية وأمطار رعدية خلال ساعات| حالة الطقس
مصرع 4 أشقاء .. فاجعة تضرب البحيرة في ثاني أيام عيد الفطر |صور
قريبا سأتكلم.. أيمن أشرف يثير الجدل بمنشور غامض
هاجر أحمد تخطف الأنظار بصورة مع زوجها.. شاهد
هالة صدقي: لازم أشتغل حاجة غير الفن لأحافظ على مستواي
محمد رمضان عن تقليب الشاي: مسكة الكوباية بتدل على شخصيتك
مراتي مالية عيني.. محمد رمضان: مقدرش اتجوز أربعة زي جعفر العمدة