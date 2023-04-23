محمد رمضان عن تقليب الشاي: مسكة الكوباية بتدل على شخصيتك

شرح محمد رمضان، طريقة تقليب الشاي بالملعقة معكوسة، موضحا أن مسكة الشخص العملي للكوباية تختلف عن الآخرين.

واستعرض رمضان، خلال برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية "إسعاد يونس"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، كيف يسمك سواق الميكروباص الكوباية أو تاجر الألماس، أو الحرج، أو الحداد أو الجزار، منوها أن هذه التفاصيل يتم استخدامها في تجسيد الشخصيات.

وقال الفنان محمد رمضان، أنه لا يستطيع أن يتزوج أربعة كجعفر العمدة، لان زوجته " ملية عليه حياته"_ حسب تعبيره.

وأوضح رمضان أن مشكلة جعفر العمدة أنه كان لدية فراغ عاطفي، مما جعله يتزوج مرة واثنين وأربعة، لافتاً أنه مقسم يومه ولا يوجد وقت لزوجه غير زوجته الحالية.

وأكد رمضان إن الدراما المصرية ستظل رائدة في الوطن العربي، وتظل الأولى ودائما في المقدمة

وأوضح رمضان، أن إحصائيات منصة المشاهدات العربية مؤشر عظيم ولكن ليس جديدا على بلدنا: «سعيد للغاية بالإحصائيات ونتائج المشاهدات في الدول العربية لمسلسلي جعفر العمدة».

وتابع رمضان، لما يكون المسلسل المصري رقم واحد في الخليج رغم وجود دراما خليجية ويكون رقم واحد في دول الشام سوريا والأردن ولبنان ده إنجاز».