كتل هوائية وغطاء سحابي.. تعرف على حالة الطقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن الأجواء يوم الاثنين والثلاثاء تعتبر حول المعدلات الطبيعية لكنها تتسم بالبرودة وخاصة في ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر لأننا نتأثر بكتل هوائية شماليه قادمة من البحر المتوسط مع تأثرنا بغطاء سحابي على أغلب محافظات الجمهورية يساعد على حجب جزء من اشعة الشمس.

أضافت منار غانم خلال مداخله هاتفيه على قناة مصر الأولى في برنامج صباح الخير يا مصر؛ أن درجات الحرارة المتوقعه على القاهره الكبرى حوالي 29 درجه مئويه خلال فترات النهار لكن على الساحل الشماليه ستكون منخفضة وعلى البحر المتوسط ستكون أقل من ذلك، والمناطق الموجودة جنوب البلاد تكون دائما مائلة للدفئ؛ مضيفه انا هناك نشاط للرياح على اغلى محافظات الجمهورية وتزيد شعورنا بالبرودة .

وتابعت أن تتكون الشبورة المائية على اغلب محافظات الجمهورية وتكون بشكل كثيف في المناطق القريبه من المسطحات المائيه وعلى الطرق السريعه والتي تؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية مع تواجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على خليج السويس وبعد المناطق من جنوب الصعيد، وذلك بسبب منخفض جوي في طبقات الجوي العليا.