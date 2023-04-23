أخبار التكنولوجيا| تطبيقات شائعة تدمر بطارية هاتفك دون أن تعلم.. سر عودة علامة التوثيق الزرقاء على تويتر بعد حذفها

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعد البطارية أحد أبرز مكونات الهاتف الذكي، وهي أكثر ما قد يقلق المستخدمون في حال تعرضت لعطل أو بدأت في النفاذ بشكل سريع، وذلك لأنها تعد أحد أهم عناصر القوة التي تجعل هاتفك الذكي يعمل طوال اليوم.

بطريقة مرحة.. أميتاب باتشان يشكر إيلون ماسك بعد إعادة علامة تويتر الزرقاء

ترك موقع تويتر Twitter، جميع مستخدميه في حالة من القلق بعد إزالة علامة التحقق الزرقاء الخاصة بهم، ومن بين جميع الحسابات البالغ عددهم 368.4 مليون حساب على المنصة، كانت منصة التواصل الاجتماعي قد أزالت علامة الاختيار من حساب الممثل الهندي البالغ من العمر 80 عاما أميتاب باتشان.

خضع موقع تويتر لسلسلة من التغييرات منذ تولى إيلون ماسك، إدارة الشركة في أكتوبر الماضي، وألغت الخطوة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضية، علامات الاختيار الزرقاء من حسابات الشخصيات البارزة والعديد من المشاهير على المنصة، والذين اختاروا عدم دفع 8 دولارات شهريا مقابل خدمة الاشتراك المدفوعة Twitter Blue.

يتصل بالأقمار الصناعية.. هواوي تطلق هاتف متوسط بإمكانات الفلاجشيب

بعد إطلاقه رسميا، نال هاتف هواوي الجديد Huawei Nova 11 Ultra اهتمام الكثير من المستهلكين، فقد تجاوز عدد طلبات الحجز المسبق على الهاتف 130 ألف طلب، ولمعرفة المزيد حول هذا الهاتف سنستعرض لك فيما يلي سعر ومواصفات هاتف هواوي Nova 11 Ultra.

أدخلت شركة تروكولر Truecaller، ميزة جديدة إلى نظامها الأساسي، تهدف إلى حماية مستخدميها من الرسائل القصيرة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي (AI)، وتجمع هذه الميزة ما بين ملاحظات المستخدم وذكاء التعلم الآلي المملوك لـ Truecallers لمكافحة الرسائل الاحتيالية والمرسلين المزعجين.

حسابات مزيفة وقليل من الاشتراكات.. هذا ما يحدث على تويتر بعد علامته الزرقاء

صادف الجمعة الماضي، أول يوم كامل تم فيه تطبيق سياسات تويتر Twitter الجديدة، التي بموجبها يتم إزالة علامات التحقق من الحسابات القديمة التي تم التحقق من هوية أصحابها في النظام السابق، ولم تكن النتائج جيدة.

شاشة عملاقة وبطارية هائلة.. إنفينيكس تطلق موبايل تاتش بـ 3500 جنيه

كشفت شركة إنفينيكس الصينية عن هاتفها الجديد Infinix Hot 30i، والذي يأتي ضمن الفئة منخفضة التكلفة صديقة الميزانية.

يتيح لك تطبيق واتساب WhatsApp، المملوك لشركة "ميتا"، لأكثر من ملياري مستخدم حول العالم، إمكانية مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم مباشرة على موقع فيسبوك Facebook.

بكاميرا 50 ميجابكسل.. أرخص موبايل من شاومي يكتسح الأسواق

أطلقت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية، هاتف Redmi 12C كأحدث أجهزتها المخصصة للفئة المخفضة صديقة الميزانية، التي تستهدف الشباب بشكل كبير.

احتفالا بعيد الفطر المبارك، بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الهواتف الذكية، التي تتميز بالأسعار المرتفعة كي يحصل العملاء على الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.