عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تطبيقات شائعة تدمر بطارية هاتفك دون أن تعلم.. سر عودة علامة التوثيق الزرقاء على تويتر بعد حذفها

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لعشاق أندرويد.. تطبيقات شائعة تدمر بطارية هاتفك دون أن تعلم

تعد البطارية أحد أبرز مكونات الهاتف الذكي، وهي أكثر ما قد يقلق المستخدمون في حال تعرضت لعطل أو بدأت في النفاذ بشكل سريع، وذلك لأنها تعد أحد أهم عناصر القوة التي تجعل هاتفك الذكي يعمل طوال اليوم.

 

بطريقة مرحة.. أميتاب باتشان يشكر إيلون ماسك بعد إعادة علامة تويتر الزرقاء

ترك موقع تويتر Twitter، جميع مستخدميه في حالة من القلق بعد إزالة علامة التحقق الزرقاء الخاصة بهم، ومن بين جميع الحسابات البالغ عددهم 368.4 مليون حساب على المنصة، كانت منصة التواصل الاجتماعي قد أزالت علامة الاختيار من حساب الممثل الهندي البالغ من العمر 80 عاما أميتاب باتشان.

 

سر عودة علامة التوثيق الزرقاء على تويتر بعد يومين من حذفها

خضع موقع تويتر لسلسلة من التغييرات منذ تولى إيلون ماسك، إدارة الشركة في أكتوبر الماضي، وألغت الخطوة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضية، علامات الاختيار الزرقاء من حسابات الشخصيات البارزة والعديد من المشاهير على المنصة، والذين اختاروا عدم دفع 8 دولارات شهريا مقابل خدمة الاشتراك المدفوعة Twitter Blue.

 

يتصل بالأقمار الصناعية.. هواوي تطلق هاتف متوسط بإمكانات الفلاجشيب

بعد إطلاقه رسميا، نال هاتف هواوي الجديد Huawei Nova 11 Ultra اهتمام الكثير من المستهلكين، فقد تجاوز عدد طلبات الحجز المسبق على الهاتف 130 ألف طلب، ولمعرفة المزيد حول هذا الهاتف سنستعرض لك فيما يلي سعر ومواصفات هاتف هواوي Nova 11 Ultra.

 

تروكولر يجلب ميزة مهمة لحماية مستخدميه من الاحتيال

أدخلت شركة تروكولر Truecaller، ميزة جديدة إلى نظامها الأساسي، تهدف إلى حماية مستخدميها من الرسائل القصيرة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي (AI)، وتجمع هذه الميزة ما بين ملاحظات المستخدم وذكاء التعلم الآلي المملوك لـ Truecallers لمكافحة الرسائل الاحتيالية والمرسلين المزعجين.

 

حسابات مزيفة وقليل من الاشتراكات.. هذا ما يحدث على تويتر بعد علامته الزرقاء

صادف الجمعة الماضي، أول يوم كامل تم فيه تطبيق سياسات تويتر Twitter الجديدة، التي بموجبها يتم إزالة علامات التحقق من الحسابات القديمة التي تم التحقق من هوية أصحابها في النظام السابق، ولم تكن النتائج جيدة.

 

شاشة عملاقة وبطارية هائلة.. إنفينيكس تطلق موبايل تاتش بـ 3500 جنيه

كشفت شركة إنفينيكس الصينية عن هاتفها الجديد Infinix Hot 30i، والذي يأتي ضمن الفئة منخفضة التكلفة صديقة الميزانية.

 

جربها بنفسك.. بهذه الخطوات شارك أستورى الواتس على فيسبوك

يتيح لك تطبيق واتساب WhatsApp، المملوك لشركة "ميتا"، لأكثر من ملياري مستخدم حول العالم، إمكانية مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم مباشرة على موقع فيسبوك Facebook.

 

بكاميرا 50 ميجابكسل.. أرخص موبايل من شاومي يكتسح الأسواق

أطلقت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية، هاتف Redmi 12C كأحدث أجهزتها المخصصة للفئة المخفضة صديقة الميزانية، التي تستهدف الشباب بشكل كبير.

عرض العيد.. خصم 30% على موبايل POCO الجديد من شاومي

احتفالا بعيد الفطر المبارك، بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الهواتف الذكية، التي تتميز بالأسعار المرتفعة كي يحصل العملاء على الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا آخر أخبار التقنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك الأربعاء.. أعلى فائدة على شهادات الادخار بجميع البنوك

بعد قرار عزله.. اللوائح تصدم مرتضى منصور في تعيينه مستشارا لنادي الزمالك

250 جنيها .. دعم إضافي على بطاقات التموين لبعض الفئات.. مستند

بعد مرتضى منصور.. من هو رئيس الزمالك الجديد؟| بروفايل

بعد استقراره 44 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه ثالث أيام العيد

هانلبس صيفي رسمي في هذا التوقيت | بشائر سارة من الأرصاد للمصريين

في دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الرجاء المغربي

بأمر السيسي.. رفع الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. تويتر في صراع مع المؤسسات الإعلامية ورئيس جوجل يحصل على 226 مليون دولار

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يطلق ميزة إنتظرها المستخدمون طويلا.. موقع تويتر يغضب مشاهير العالم .. إيلون ماسك: الكل هيدفع

أخبار التكنولوجيا|خصومات العيد.. وفر 7 آلاف جنيه واشتري سامسونج Galaxy Z Fold4.. أبرزهم عمرو دياب ومحمد صلاح .. قائمة مشاهير فقدوا علامة توثيق تويتر

أخبار التكنولوجيا|منافس iMessages.. واتس آب تضيف animation للرموز التعبيرية.. تسريب وبيع أرقام هواتف وحسابات 25 مليار مستخدم على الـ Dark web

أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يهدد بمقاضاة مايكروسوفت بسبب تويتر.. انخفاض كبير في مبيعات الهواتف الذكية حول العالم

أخبار التكنولوجيا|«ميتا» تبدأ موجة تسريح جديدة لموظفيها اليوم.. وتويتر لن يحذف «خطاب الكراهية» ويتخذ هذا الإجراء البديل

أخبار التكنولوجيا| أحدث موبايل بكاميرا 64 ميجابكسل.. وإطلاق Lava Blaze 2 رسميًا بسعر 3000 جنيه فقط

أخبار التكنولوجيا| مخاوف من انتشار الفيديوهات غير الأخلاقية المفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي.. وأفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة في 2023

ترشيحاتنا

تهدد أمن القارة الإفريقية.. شكري ونظيره القمري يبحثان سبل إنهاء الأزمة السودانية

كندا تعلق العمليات في سفارتها بالخرطوم مؤقتا

سامح شكري وأمين منظمة التعاون الإسلامي يشددان على الالتزام بالهدنة في السودان

اعترافات المتهم.. صاحب مخيم ابن الصحراء يتعدي على سائحة فرنسية

امتحانات الثانوية العامة |7 مقرات للكنترول.. والأسئلة المقالية عليها 15% من الدرجة

العمدة الفلاح.. لماذا رفض عبدالله غيث عمل نجلة شقيقه بالفن؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند شرب 3 لتر من الماء يوميا؟

بمساعدة ChatGPT..تنبؤات نوستراداموس الخطيرة لـ 100 عام القادمة

بعد رمضان وكحك العيد.. طرق سريعة لخسارة الوزن

النمل الأبيض الطائر يثير مخاوف كبيرة في بريطانيا.. ما القصة؟

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار وتراجع غير مسبوق للذهب | تفاصيل

نجوم سوريا يودعون محمد قنوع إلى مثواه الأخير .. شاهد

صفصف غيرت خطتي.. هالة صدقي تكشف عن رأيها في محمد رمضان

نحتاج لتخطيط آمن لإجلاء المصريين.. بيان عاجل من الخارجية بشأن أحداث السودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ