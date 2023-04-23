مصطفى خرج للاحتفال بالعيد فعثر عليه جثة هامدة داخل منزل مهجور بالمنوفية

"في ثالث أيام العيد تحولت فرحة العيد الي حزن وصراخ وعويل بين أبناء عزبة التجارة التابعة لقرية كفر داود بمركز السادات عقب العثور علي جثمان طفل مقتولا داخل منزل مهجور .

مصطفي عزت سالم طفل يبلغ من العمر 11 عاما ابن لأسرة معروفة بين أبناء قريتهم ، خرج للاحتفال أمس مع أصدقاءه في ثاني أيام عيد الفطر حيث ارتدي ملابسه الجديدة وخرج من أجل الاحتفال بالعيد.

مرت الساعات وتغيب مصطفي، وبحثت عنه أسرته في كل مكان فلم تجده ظنا منهم أنه خرج خارج القرية للاحتفال بالعيد، ولجأ البعض منهم الي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لنشر صورته للبحث عنه في كل مكان تاركين رقم تليفون والده وعدد من أقاربه أملا في العثور عليه.

ساعات مرت علي الأسرة كالسنوات ومنهم من خرج الي مدينة السادات والقري المجاورة من أجل البحث عن الطفل ولكن كانت المفاجأة عندما خرج عدد من الأطفال للهو في منزل قديم ليجدوا جثة طفل مقتول.

خرج الأطفال مسرعين وجاء الأهالي وتبين أن الجثة للطفل مصطفي عزت الذي أعلنت أسرته تغيبه أمس في ظروف غامضة.

أبلغ الأهالي قوات الشرطة وتم التحفظ علي الجثمان وسط حالة من الحزن بين أبناء القرية وسط مطالبات بسرعة الكشف عن تفاصيل الواقعة.

و جاء الاب والام للاطلاع علي جثمان طفلهم الصغير وسط صراخ وبكاء وعويل وصدمة كبيرة لجميع أبناء القرية.

أمن المنوفية

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من أهالي قرية كفر داود بتغيب الطفل " مصطفي عزت سالم " 11 سنة عن منزله في ظروف غامضة حيث لم يتمكن أهله من العثور عليه.

وبالبحث عنه تمكن أهالي قرية كفر داود من العثور علي جثمان الطفل مقتولا داخل منزل مهجور بدون سقف بالقرب من منزله.

وتكثف قوات أمن المنوفية من جهودها لكشف غموض مقتل الطفل في ظروف غامضة والقاء جثته في منزل مهجور.

وتم التحفظ علي الجثمان داخل مستشفي السادات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تجمع الأهالي أثناء العثور علي الجثمان

مصطفي الطفل المقتول