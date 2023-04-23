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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 24 أبريل 2023 : بشرى للعزاب

برج العذراء
برج العذراء

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 24 أبريل 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 23 أبريل 2023 مهنياً وصحياً وعاطفياً

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بيتفرجوا على المسرحيات وياكلوا ترمس.. أبراج تفضل قضاء العيد في البيت

برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 24 أبريل 2023

حان الوقت للتخلي عن السيطرة والاسترخاء والتدفق مع ما يتكشف، يمكن أن يؤدي أخذ نفس عميق وفتح قلوبنا إلى الكشف عن بعض الأفكار الجديدة والمثيرة.

توقعات برج العذراء مهنيا

اقض بعض الوقت في وضع إستراتيجية ووضع خطة لإخراج أفضل ما فيك، وضح الصورة الكبيرة من أجل التقييم المناسب لما تعنيه وظيفتك بالنسبة لك وكيف تساهم في تحقيق أهدافك الأكبر.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

التزم بالروتين وكن لطيفًا مع نفسك إذا وجدت نفسك غير قادر على إنهاء مهامك المعتادة، الراحة والاسترخاء ضروريان اليوم.

برج العذراء وحظك اليوم عاطفيا

بالنسبة لأولئك غير المتزوجين يعد هذا أسبوعًا مثاليًا لإعادة الاتصال بالأصدقاء والتعرف على أشخاص جدد.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

أعد تقييم كيفية الاستفادة من أموالك وكيفية الاستثمار بحكمة، إن التحكم في ما يخصك سيؤتي ثماره - التزم بالميزانية وحدد أولويات تغطية نفقاتك. 

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