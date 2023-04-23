لمدة 4 أيام.. تحذير شديد اللهجة من الدفاع المدني السعودي للمواطنين

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، نداء للمواطنين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداء من يوم غد الإثنين، وحتى الخميس المقبل.

وبيَّنت المديرية العامة، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا.

وأضافت: كذلك تشمل الحالة أجزاء من منطقة الرياض، تشمل الرياض العاصمة والدرعية ورماح والخرج والمزاحمية وحوطة بني تميم والحريق والقويعية والمجمعة والزلفي وثادق وشقراء وضرماء والغاط وعفيف والدوادمي وحريملاء والدلم ومرات والأفلاج ووادي الدواسر والسليل.

وأوضحت: كما ستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة.

وأشارت إلى أنه يُتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها، مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، تشمل العاصمة المقدسة وبحرة وخليص والكامل والجموم والليث، وكذلك ستتأثر مناطق تبوك والشرقية والجوف والحدود الشمالية.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتُشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.