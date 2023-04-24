أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر وبريطانيا تبحثان جهود وقف إطلاق النار في السودان

أخبار مصر.. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية، يذكر أن شر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان جهود إجلاء رعايا البلدين من السودان

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة، السيد "ريشي سوناك"…

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": خلية أزمة من الدفاع والمخابرات العامة والداخلية لإجلاء المصريين من السودان

قالت مصادر للقاهرة الإخبارية إن هناك خلية أزمة من الدفاع والمخابرات العامة والداخلية تتابع عملية إجلاء المجموعة الأولى من المصريين القادمين من السودان…

أبرزها الأرز والبقوليات.. كيف سيطرت الحكومة على أسعار السلع الغذائية؟

ارتفعت أسعار البقوليات بصورة نسبية داخل الأسواق المحلية خلال خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع الطلب عليها حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية ، لكن الجهود حكومية واضحة أدت إلي ضبط أسعارها فى الأسواق ، وتراجع أسعار بعض السلع…

حديقة الحيوان تعلن أعداد زائريها في ثالث أيام عيد الفطر

أعلنت حديقة الحيوان بالجيزة ، عن استقبالها حوالى ١٢٥ ألف زائر اليوم فى ثالث أيام عيد الفطر…

300 ألف طالب من ذوي الإعاقة يستفيدون من وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات

تواصل وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية، تقديم العديد من الخدمات للطلاب والعاملين حيث تعمل هذه الوحدات من خلال خطة عمل متكاملة تهدف لتنفيذ برنامج شامل يتضمن الحماية الاجتماعية والتوعية الجيدة للمستهدفين…

بطريرك الكاثوليك يشارك في القداس الختامي لمؤتمر كنيسة الشرق الأوسط بقبرص

شارك غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر، والوفد المرافق له من الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في القداس الختامي لمؤتمر مرور عشر سنوات على وثيقة كنائس الشرق الأوسط.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الفلاحين: توريد القمح للحكومة واجب وطني يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد

طالب حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، مزارعي القمح بتوريد أكبر كميه ممكنة لصالح هيئة السلع التموينية، لافتا إلى أن موسم القمح المحلي الحالي أفضل موسم من حيث المساحة والأسعار وكمية الإنتاج المتوقعة.

الأرصاد: استمرار تأثير السحب من الشمال وأمطار بهذه المناطق غدا

حالة الطقس.. نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للاقمار الصناعية تشير إلى استمرار تأثير السحب المتوسطة والعالية على معظم أنحاء البلاد من الشمال إلي الجنوب…

بالزيادة الجديدة 15%.. استمرار صرف معاش أبريل خلال إجازة عيد الفطر

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار صرف معاش شهر أبريل خلال إجازة عيد الفطر، متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15%، من خلال ماكينات الصرف الآلي “atm”، لمن تخلفوا عن الصرف خلال الأيام الماضية…

مخصصات مالية جديدة بالموازنة.. 202 مليار جنيه مساهمات بصناديق المعاشات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜…

قبل الملء الرابع.. دراسة تحل أزمة سد النهضة والخبراء يوضحون التفاصيل| خاص

تعد قضية سد النهضة هي الأكثر تأثيرًا في الأوضاع على دولتي المصب مصر والسودان، فهناك الكثير من الدراسات التي تبحث عن الحل الأمثل لهذه الأزمة …

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسواق خلال أيام |تفاصيل

انخفضت أسعار الأرز الجملة، وذلك بعد ارتفاعات كبيرة داخل الأسواق المحلية خلال الفترة القليلة الماضية؛ في ظل ارتفاع الطلب عليه، حيث يعد الأرز من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة…

الري: 25 ألف زائر يحتفلون بالعيد في حدائق القناطر الخيرية

وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد خلال أجازة عيد الفطر المبارك والتى تتزامن مع قرب بداية فترة أقصى الاحتياجات المائية،…

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ144 ألف منتفع ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 144 ألف و 565 مواطنًا، من منتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين» خلال الربع الأول من عام 2023…

القوات المسلحة تنشر عددًا من الفيديوهات الخاصة باحتفالات ذكرى تحرير سيناء

ينشر موقع صدى البلد عددامن الفيديوهات الخاصة باحتفالا القوات المسلحة بالذكرى الـ 41 لعيد تحرير سيناء…

القوى العاملة توفر 784 فرصة عمل في 5 شركات بالقاهرة

وفرت مديرية القوى العاملة بالقاهرة ، 784 فرصة عمل في 5 شركات في عدد من التخصصات برواتب تصل إلى 4050 جنيها، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغل هذه الفرص خلال شهري أبريل ومايو 2023…

قبل انتهاء إجازة العيد| أسعار تذاكر قطارات الثالثة المكيفة من الإسكندرية للوجه القبلي

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية إلى الوجه القبلي بالتزامن مع قرب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



أمطار وبرودة فى الليل| مفاجأة غير متوقعة حول طقس هذا الأسبوع

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر ، واصفا حالة المناخ بأنه ربيعي طبيعي مائل للصيف جنوب الصعيد ، ومائل للبرودة فى ساعات الليل والصباح الباكر…

بطريرك الكاثوليك يشارك في مؤتمر كنائس الشرق الأوسط بقبرص

شارك غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر، والوفد المرافق له من الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في لقاءات اليوم الثالث، لمؤتمر مرور عشر سنوات على وثيقة كنائس الشرق الأوسط…

غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس على جنوب البلاد.. وأمطار رعدية متفرقة خلال ساعات| الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا من الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود غطاء سحابي الآن على معظم أنحاء البلاد، قد يتساقط منه بعض الأمطار الخفيفة على مناطق مختلفة من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر وخليج السويس…

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ، ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء…

الزراعة: تطوير 226 مركزا إرشاديا لتوعية وخدمة المزارعين في جميع المحافظات

قال الدكتور حاتم الحمادي رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي إن أحد أهم وسائل العمل الارشادي عددها 226 مركز ارشادي وهي مباني مجهزة بالقاعات ووسائل العرض لعمل الندوات والمدارس الحقليه…

الحل الأمثل.. شراقي يوضح كيف تتحقق المعادلة الصعبة في أزمة سد النهضة (خاص)

يشغل مشروع سد النهضة الأثيوبي وتداعياته الرأي العام المصرى لما قد يسببه من تأثير على حصة مصر المائية وقدرة السد العالى على توليد الكهرباء، وتدمير الأراضى والمدن السودانية في حالة انهياره.