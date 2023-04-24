إقبال كبير على حديقة بنت الشاطىء خلال أيام العيد في دمياط





للعام الثانى على التوالى بعد تنفيذ أعمال تطويرها و افتتاحها ، شهدت حديقة بنت الشاطىء بمدينه دمياط، إقبال جماهيرى كبير على مدار أيام عيد الفطر المبارك ، حيث حرص عدد كبير من المواطنين على الاستمتاع بإجازة العيد بالحديقة .

وتعد الحديقة أهم متنزه متكامل بقلب مدينة دمياط يتردد عليها الزائرين من مختلف المناطق بالمحافظة ، حيث تنفرد باطلالتها على كورنيش النيل كما أنها تتميز بوجود أماكن للانشطة المختلفة والجلوس و أخرى لألعاب الأطفال .

هذا ويشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الاجهزة لتأمين المناطق الرئيسية و توفير كافة الخدمات للمواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط..

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