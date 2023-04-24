عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير على حديقة بنت الشاطىء خلال أيام العيد في دمياط

بنت الشاطيء
بنت الشاطيء

 

للعام الثانى على التوالى بعد تنفيذ أعمال تطويرها و افتتاحها ، شهدت حديقة بنت الشاطىء بمدينه دمياط، إقبال جماهيرى كبير على مدار أيام عيد الفطر المبارك ، حيث حرص عدد كبير من المواطنين على الاستمتاع بإجازة العيد بالحديقة .

وتعد الحديقة أهم متنزه متكامل بقلب مدينة دمياط يتردد عليها الزائرين من مختلف المناطق بالمحافظة ، حيث تنفرد باطلالتها على كورنيش النيل كما أنها تتميز بوجود أماكن للانشطة المختلفة والجلوس و أخرى لألعاب الأطفال .

هذا ويشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الاجهزة لتأمين المناطق الرئيسية و توفير كافة الخدمات للمواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط..

حصان يدهس المواطنين على كورنيش دمياط

FB_IMG_1682308261671
FB_IMG_1682308261671
FB_IMG_1682308252530
FB_IMG_1682308252530
FB_IMG_1682308258329
FB_IMG_1682308258329
FB_IMG_1682308249617
FB_IMG_1682308249617
دمياط كورنيش النيل محافظ دمياط درجة الإستعداد القصوى رفع درجة الاستعداد عيد الفطر المبارك المحافظة إجازة العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

هدية الحكومة لأصحاب المعاشات.. زيادة 6% في المخصصات المالية بالموازنة الجديدة |تفاصيل

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

موضوعات متعلقة

حصان يدهس المواطنين على كورنيش دمياط

العيد أحلى.. إقبال كثيف من المواطنين بمراكز الشباب في دمياط

ترشيحاتنا

إصابة 9 مراهقين في حادث إطلاق نار عقب حفلة بولاية تكساس الأمريكية

محمد رمضان يكشف علاقته بملك المغرب وعن قيمة العيدية التي كان يحصل عليها قديما

وصول طائرة عسكرية ألمانية على متنها 101 شخص من السودان

جنرال موتورز تتخلى عن أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

موعد صرف معاش شهر مايو.. استعدادات مكثفة

الجرجير.. نبات يقوي العظام والأسنان وينقي الدم من السموم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرطان الرئة| 4 علامات تحذيرية تظهر في الصباح الباكر

بفستان أحمر… نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل كفتة السمك| أحلى من المطاعم

ينفصلان بنسبة 90٪... 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين

فيديو

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ