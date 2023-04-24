افتتاح مدارس جديدة تزامنا مع الاحتفال بأعياد التحرير بشمال سيناء

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، التجهيزات النهائية ،للمدارس المقرر افتتاحها في إطار احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

مدرسة لغات:

حيث سيتم افتتاح مدرسة المجاهد محمد ابراهيم الغول الرسمية للغات بالعريش، انشاء جديد ،بتكلفة استثمارية نحو ١٢ مليون جنية، وتضم ٢٨ فصلا دراسيا.

ومدرسة يوسف الصديق للتعليم الاساسي بالعريش ، انشاء جديد ، والتي تضم ٢٢ فصلا باجمالي تكلفة استثمارية نحو ١٠ ملايين جنيه.

ومدرسة المعنية للتعليم الأساسي بالشيخ زويد ، إحلال وتجديد كلي بتكلفة نحو ٦ ملايين جنية، وتضم ١١فصلا دراسيا.

كما تم عمل إحلال كلي لمدرسة الشلاق الإبتدائية بتكلفة استثمارية نحو مليون و٩٠٠ الف جنيه، وتضم ٤ فصول دراسية، الى جانب إنشاء سور للمدرسة .

وذلك تمهيداً لإفتتاحها فى احتفالات المحافظة بالعيد القومي ال ٤١ للمحافظة ، وقد أعطى وكيل وزارة التربية والتعليم ، التعليمات بمعالجة بعض الملاحظات وحلها فوراً.

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