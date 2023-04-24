رفع 26 ألف طن مخلفات صلبة و76 طن مخلفات طبية خطرة بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بزيادة معدلات رفع القمامة خلال أيام عيد الفطر المبارك على أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع ، مؤكدا على ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وفي هذا الصدد ، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد مع رؤساء الأحياء ، وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع ، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها.

وقامت الشركة برفع 26 ألف طن مخلفات صلبة، ونحو 76 طن من المخلفات الطبية الخطرة ، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا علي الصحة العامة للمواطنين.