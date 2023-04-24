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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ثالث أيام العيد..إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية وتاريخي بحديقة الحيوان

إقبال غير مسبوق على
إقبال غير مسبوق على حديقة حيوان الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية نهارا  إقبالاً ضعيفًا في ثالث أيام العيد، بينما شهد الكورنيش ليلا إقبالاً كبير من أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وشهدت الحركة المرورية سيولة مرورية في أغلب أنحاء المحافظة الساحلية، مع متابعة أمنية مشددة في أغلب المحاور المهمة داخل الإسكندرية.

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وبالنسبة لحديقة الحيوان، قالت الدكتورة نبيلة وليم عزيز، مدير حديقة الحيوان في الإسكندرية، إن الحديقة استقبلت نحو 78 ألف زائر خلال أيام عيد الفطر الثلاثة.

وأضافت أن الحديقة زارها 9 آلاف زائر في أول يوم و30 ألف زائر ثاني أيام العيد، ونحو 39 ألف في ثالث يوم، واصفة الإقبال على الحديقة بغير المسبوق خاصة في ثالث أيام العيد.

ذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أن غرفة عمليات المديرية منعقدة بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال المخابز البلدية و الأسواق وجميع الأنشطة التموينية حيث تتابع الأجهزة الرقابية للمديرية وقيادات المديرية موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدى المدعم خلال أيام العيد المبارك.

وأسفرت الحملات التموينية المتنوعة في نطاق المحافظة عن تم تحرير تحرير عدد ١٧ محضر متنوع لمخابز بلدية مخالفة، وتحرير ٧ محاضر عدم حمل شهادة صحية.

الاسكندرية حديقة الحيوان مديرية التموين التجارة الداخلية سيولة مرورية الحركة المرورية كورنيش الإسكندرية

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