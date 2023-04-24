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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار العيد أحلى بمراكز الشباب.. إقبال كثيف بجميع مراكز الإسكندرية

كرنفالات واحتفالات
كرنفالات واحتفالات بمراكز شباب الإسكندرية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة في الإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمدينة، وذلك تحت رعاية  من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتنفذ المبادرة بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الفطر المبارك وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل . 
تضمنت فاعليات المبادرة  تنفيذ  " يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين  في النطاق الجغرافي لمركز الشباب والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور و تتنوع بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي أطفال والاحتفال بعيد الفطر المبارك" وسط أجواء احتفاليه وبهجة من الأعضاء وأسرهم ورواد المركز، وتوزيع هدايا على الأطفال وامتدت الاحتفالات من داخل المركز إلى الشوارع والمناطق المحيطة بالمركز لمشاركة الأهالي والمواطنين فرحتهم بالعيد.

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في ثالث أيام العيد..إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية وتاريخي بحديقة الحيوان


وشهدت مراكز شباب عروس البحر الأبيض المتوسط إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك للمشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور ، والتي سوف تستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك.


وأكدت  الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بالإسكندرية والتجهيز لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضيا واجتماعيا للمواطنين.


تأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات.


وتنطلق المبادرة للعام الثاني على التوالي بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فاعليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى في العام الماضي، تأكيداً على استمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير أداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي و تطوير البرامج و الأنشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.

ويأتي ذلك ضمن الدور الذي تقوم به مراكز الشباب والمشاركة المجتمعية في كافة المناسبات والأعياد.

الاسكندرية عيد الفطر الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي محافظ الاسكندرية

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